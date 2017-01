A violat o tânără, dar a scăpat de puşcărie dintr-un motiv halucinant!

A violat o tânără, dar a scăpat de pușcărie dintr-un motiv halucinant!

Ştire online publicată Marţi, 07 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat de 40 de ani a scăpat de închisoare, după ce a fost acuzat că a violat o tânără de 21 de ani. Acesta și-a recunoscut fapta în fața oamenilor legii explicând că fata nu a consimțit actul sexual. Andrew Machin din Anglia nu și-a putut controla acțiunile, pentru că suferă de sexsomnie.El este unul dintre primii acuzați de viol care scapă de pușcărie invocând acest motiv. Machin a povestit juriului că a băut împreună cu tânără de 21 de ani și că a condus-o acasă pentru că fata nu se putea ține pe picioare din cauza alcoolului. La un moment dat, a adormit lângă ea și nu și-a dat seama că fac sex."Voiam doar să dorm. Nici nu știam unde sunt când m-am trezit. Am vrut numai să o ajut. Am dus-o acasă, am ajutat-o să vomite și am băgat-o în pat. Nu am vrut să fac sex cu ea și nu am intenționat să îi fac rău. Mă simt oribil pentru ce s-a întâmplat", a pus bărbatul, cu ochii în lacrimi.Declarațiile sale au fost confirmate de soția sa, în vârstă de 38 de ani. "Facem sex și el nici nu știe. E ca și cum ar fi hipnotizat."