A rezistat 17 luni fără inimă, până la primirea organului de la un donator

Ştire online publicată Vineri, 10 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Stan Larkin, un tânăr american de 25 de ani, a trăit 17 luni cu o inimă artificială, aflată în afara corpului, până când a primit organul de la un donator, relatează directmatin.fr.În 2014 el a aflat că suferă de cardiomiopatie, iar în luna decembrie a aceluiași an inima i-a fost îndepărtată, fiind înlocuită cu una artificială. Larkin a fost astfel primul pacient din Michigan dotat cu tehnologia SynCardia Freedom Portable Driver în afara mediului spitalicesc, potrivit Agerpres.Dispozitivul portabil se prezintă sub forma unui rucsac de 6 kilograme, conectat la sistemul vascular al pacientului și care utilizează aer comprimat pentru a pompa sângele și astfel oxigenându-l. Medicii nu știau atunci cât poate rezista sistemul. În cele din urmă a ținut 17 luni, timp în care tânărul a continuat să joace baschet.Stan Larkin a primit apoi o inimă de la un donator, recuperându-se complet după operație. El a ținut chiar o conferință de presă, în care și-a împărtășit emoția. „Am primit transplantul acum două săptămâni și am impresia că mă pot duce să alerg imediat. Aș vrea să îi mulțumesc donatorului. Mi-ar plăcea să îi întâlnesc familia într-o bună zi. Sper că vor dori să mă cunoască”, a spus el.La rândul lor, medicii care l-au operat au ținut să aducă un omagiu tânărului și curajului său. „Ești un erou pentru noi toți”, a afirmat David J. Pinsky, director al Centrului cardiovascular Frankel. „Faptul că popularizezi povestea noastră face diferența. Vei face diferența pentru mulți pacienți. Vei face diferența pentru medici, în viitor. Îți mulțumim că ne-ai permis să îți împărtășim povestea și curajul”, a adăugat el.Fratele mai mare al lui Stan Larkin, Dominique, care suferea de aceeași boală și a beneficiat de aceeași tehnologie, a primit și el o inimă nouă în 2015, încheie directmatin.fr.