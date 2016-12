A murit starul din

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Paul Walker, devenit celebru grație rolurile din seria "Furios și iute / The Fast and The Furious", a murit în urma unui accident de mașină, transmite Realitatea.net.Anunțul a fost făcut pe pagina pagina oficială de Facebook a actorului de către echipa acestuia, informează BBC.Potrivit mesajului postat, Paul Walker, în vârstă de 40 de ani, era pasager într-un autoturism Porsche condus de către un prieten al actorului. Șoferul a pierdut controlul autovehiculului în comunitatea Valencia, din nordul orașului Los Angeles.Mașina a ieșit de pe carosabil, s-a lovit de un stâlp și a fost imediat cuprinsă de flăcări. Ambii pasageri au fost declarați decedați la sosirea echipajelor de salvare."Cu inima îndoliată trebuie să confirmăm că Paul Walker a murit într-un tragic accident auto în timp ce se deplasa către un eveniment de caritate pentru organizația Reach Out Worldwide. El era pasager în mașina condusa de un prieten. Ambii și-au pierdut viața. Vă mulțumim pentru răbdare și, asemeni vouă, suntem uimiți și întristați de această veste (...) Vom face tot posibilul să vă ținem la curent despre modalitățile în care vă puteti adresa condoleanțele”, este mesajul postat de echipa actorului pe Facebook.Actorul american Paul Walker a devenit celebru grație rolurile din seria "Furios și iute / The Fast and The Furious” (2001; 2003; 2009).El a apărut și în "The Fast and The Furious 6", care a fost lansat anul acesta, în luna mai.