A murit Natalie Cole, fiica celebrului artist de jazz Nat King Cole

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

A murit o legendă a muzicii mondiale. Natalie Cole, fiica celebrului artist de jazz Nat King Cole, s-a stins la vârsta de 65 de ani, într-un spital din Los Angeles, în urma unei suferințe cardiace, informează BBC News. Cântăreața a avut în trecut probleme cu drogurile și hepatita, iar în 2009, a suferit un transplant de rinichi.''Unforgetable'' cântătă de Natalie Cole în duet cu tatăl său, a fost unul dintre cele mai mari succese ale artistei. Albumul din 1991, ''Unforgettable. With Love'', conținea remixuri ale celor mai cunoscute piese ale legendarului muzician de jazz Nat King Cole. Albumul s-a vândut în 14 milioane de exemplare, iar Natalie a câștigat șase premii Grammy.Cântăreața a încetat din viață într-un spital din Los Angeles, în urma unei suferințe cardiace. De-a lungul anilor, Natalie Cole s-a luptat cu dependența de droguri și cu hepatita. Despre acestea a vorbit în autobiografia pe care a publicat-o in 2000, "Angel on My Shoulder". Cântăreața, al carei tată - celebrul Nat King Cole -a murit de cancer pulmonar în 1965, pe când ea avea doar 15 ani, a scăpat de dependența de droguri cu ajutorul unui tratament de dezintoxicare, în 1980.În 2009 artista a fost supusă unui transplant renal. După operație a înregistrat un album în limba spaniolă în memoria femeii de la care primise rinichiul - o tânără din El Salvador care murise în timpul nașterii copilului său.Natalie Cole a avut o carieră în muzică de peste 30 de ani, cântând muzică jazz, pop și R&B. Cele mai cunoscute albume semnate Natalie Cole sunt "Unforgetable.With Love" și "Everlasting".Muzicianul Nat King Cole a murit înainte ca fiica lui să își înceapă cariera solo.