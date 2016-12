A murit Hugo Chavez. Șapte zile de doliu în Venezuela

1

e clar ca l-au lichidat golanii se stie cine deci a mai ramas ahmadinejad ultima reduta a omenirii si china omenirii dormi in pace unii vor lucra pt tine ,,Protocoalele de la Toronto,, au fost stabilite in urma unei intruniri din anul 1967 si sunt o actualizare a ,,Protocoalelor Inteleptilor sionului,,. In luna iunie a aceluiasi an, capetele Ocultei se intrunesc la Toronto pentru a stabili directia si ultimele detalii ale planului “Caderii Natiunilor”. Actorii acelei reuniuni secrete de cel mai inalt grad erau membrii grupului “6.6.6”. Serge Monaste era convins, fara vreo dovada palpabila, ca acest for cu rezonante satanice continea la acea data conducatorii primelor 6 banci din lume, ai primelor 6 multi-nationale energetice si primii 6 producatori agroalimentari de pe planeta. Planurile lor mergeau doar in trei directii principale fara de care nu ne putem imagina societatea moderna. Pe scurt, controlul asupra tuturor factorilor de natura politica, economica si sociala din deceniile anilor 1970, 1980, 1990, va duce in cele din urma la preluarea tuturor formelor de putere mondiala prin instaurarea mult trambitatei “ Noi Ordini Mondiale”. Planul continua si in prezent nestingherit de nimic. Optsprezece ani mai târziu, (6 6 6, în timp), a avut loc o a doua reuniune de mare importanță în Canada. Grupul celor 6.6.6. s-a întrunit din nou la Toronto, la sfârșitul lunii iunie, 1985, dar de astă dată în scopul de a finaliza ultimele etape dinaintea ofensivei, cu privire la căderea națiunilor-state și la preluarea Puterii Internaționale de către Națiunile Unite. jefuirea bogatiilor din Lumea a Treia ,indatorarea, somajul ,saracirea (si prin scumpirea alimentelor), propaganda pentru libertatea drogurilor ,excese sexuale, abrutizarea tineretului natiunilor, ideologia "respectului de libertati individuale " difuzata in sanul Bisericilor iudeo-crestine si in interiorul natiunilor -state , obscurantismul considerat ca baza a mandriei , conflictele interetnice si ultima noastra realizare , "restrictiile bugetare ", pierderea suveranitatii statelor toate acestea ne permit in sfarsit sa asistam la implinirea ancestrala a "visului" nostru , instaurarea " Noii Ordini Mondiale" evident vor aparea unii agenti orbi de seviciu (cozile lor de topor) care vor spune ca sunt false dar ce exemplu mai bun vreti decit realitatea Președintele Israelului, Shimon Peres, a declarat la Davos că guvernele nu mai răspund nevoii oamenilor și vor fi înlocuite de către marile companii. Iată declarația din 1905, strict autentică, a unui francmason, Jean Bidegain, în fața lojei masonice a Marelui Orient al Franței:Evreii, atât de remarcabili prin instinctul lor de dominație și prin știința lor de a guverna, au creat Franc-Masoneria ca să înroleze într-însa oameni care, neaparținând neamului lor se angajează totuși să-i ajute în faptele lor, să colaboreze cu ei la stabilirea domniei lui Israel printre oameni”. ."PROTOCOALELE INTELEPTILOR SIONISTI, continua explicand faptul ca......"scopul instaurarii dominatiei mondiale va fi atins prin exercitarea controlului asupra modului in care gandeste publicul larg, asupra a ceea ce el aude, prin crearea de noi conflicte sau restaurarea unor vechi ordini, prin raspandirea foametei, a saraciei si a ciumei, prin seducerea tineretului,exacerbarea sexualitatii si distragerea atentiei sale de la problemele reale ale vietii"......utilizand toate aceste metode, vom slabi popoarele lumii intr-un asemenea hal, incat vor fi obligate sa ne ofere dominatia mondiala,....proclama autorii PROTOCOALELOR !!!! toate masoneriile au in virf clanul rothschild doar cu bani lor au facut afaceri si rockefellerii si warburgii etc. doar masoneria mama este in anglia unde ei sunt stapini