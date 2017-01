A murit dramaturgul şi jurnalistul Larry L. King

A murit dramaturgul și jurnalistul Larry L. King

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Dramaturgul și jurnalistul Larry L. King, autor al piesei de teatru "Best Little Whorehouse in Texas", a murit la vârsta de 83 de ani, informează contactmusic.com. Barbara, soția lui Larry L. King, a declarat că acesta se lupta de mai mulți ani cu emfizemul pulmonar (o boală care produce alterarea respirației și reduce capacitatea de efort fizic), care a fost și cauza principală a decesului său. Chiar dacă piesele scrise de el i-au adus celebritatea, King a fost în primul rând reporter și consilier politic. King a lucrat pentru Playboy în perioada în care celebrul Hunter S. Thompson a redefinit jurnalismul, în anii '60-'70, transmite realitatea.net.