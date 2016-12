A murit actorul de comedie și umoristul american Garry Shandling

Ştire online publicată Vineri, 25 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul de comedie și umoristul american Garry Shandling, care a fost una din vedetele emisiunii ''The Larry Sanders Show'' și a propriului său sitcom ''It's Garry Shandling's Show'', a murit subit joi, la Los Angeles, la vârsta de 66 ani, informează agențiile internaționale de presă.Shandling a murit la spital după ce a suferit acasă o "urgență medicală", a cărei natură nu a fost precizată, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Los Angeles revistei 'Variety', specializată în industria de divertisment, relatează Agerpres.ro.Potrivit site-ului de informații despre celebrități 'TMZ', actorul a murit din cauza unei crize cardiace.Originar din Chicago, Shandling era cunoscut pentru satira lui interpretată în manieră inexpresivă în genuri de televiziune consacrate, cum ar fi sitcomurile și talk-show-urile difuzate seara târziu.Actorul a cunoscut faima cu ''It's Garry Shandling's Show'', parodie a unui "talk-show" fictiv difuzat între 1986 și 1990 și care i-a adus o nominalizare la premiile Emmy. Cu toate acestea, performanțele sale din ''The Larry Sanders Show'', difuzat pe HBO între 1992 și 1998, au avut impactul cel mai puternic asupra comediei de televiziune. El a primit 17 nominalizări la premiile Emmy pentru această emisiune, în calitate de actor sau scenarist, și a câștigat unul, împărțit cu Peter Tolan, în 1998, pentru textele sale umoristice.A găzduit Premiile Grammy și Emmy de cinci ori între 1990 și 2004 și, potrivit relatărilor, a refuzat o ofertă de a-l înlocui pe David Letterman ca gazdă a talk-show-lui ''Late Night''.Colegi ai săi comendianți i-au deplâns moartea pe social media, scenaristul Ricky Gervais numindu-l "unul dintre cei mai influenți comici ai unei generații".