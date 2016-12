A mai murit un actor celebru

Ştire online publicată Miercuri, 19 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul de televiziune Eddie Applegate a murit la vârsta de 81 de ani, după o lungă suferință.Eddie Applegate a jucat în mai multe sitcom-uri de succes din SUA. Rolul reprezentativ pentru el a fost cel al lui Richard Harrison, prietenul lui Patty Lane din serialul The Patty Duke Show.Alt serial în care a mai jucat: The Lucy Show, Daktari, and Gunsmoke.Actorul și-a încercat talentul și în pictură, considerându-se un "impresionist".Eddie Applegate a murit în casa sa, după o lungă suferință, au declarat apropiații pentru Hollywood Reporter.