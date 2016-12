A încetat din viață unul dintre cei mai îndrăgiți actori din istoria televiziunii

Sâmbătă, 02 Ianuarie 2016.

Wayne Rogers, cel care a jucat rolul chirurgului militar „Trapper” John McIntyre în serialul de mare succes al anilor 70 „M.A.S.H.”, a murit ieri la vârsta de 82 de ani, din cauza complicațiilor apărute ca urmare a unei pneumonii.Actorul a murit în ultima zi a anului 2015, la Los Angeles, înconjurat de membrii familiei sale.Deși a jucat numai în trei sezoane din cele 11 ale serialului „M.A.S.H.”, el a devenit extrem de îndrăgit. A jucat și într-un alt serial foarte cunoscut, „Murder, She Wrote”. Dincolo de talentul actoricesc, Rogers a dovedit ulterior că are și reale abilități de investitor.S-a născut în Alabama, a absovit la Princeton și a fost în marina militară înainte de a-și câștiga faima ca actor. La începutul carierei, a apărut în multe westernuri televizate, însă ceea ce l-a făcut celebru și îndrăgit a fost rolul din M.A.S.H., unde l-a avut ca partener pe „Hawkeye Pierce”, jucat de Alan Alda. În scurt timp au devenit unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de pe micul ecran.Serialul avea acțiunea plasată într-un spital mobil al armatei americane în timpul războiului din Coreea din 1950-1953. S-a bazat pe filmul din 1970 cu același nume, regizat de Robert Altman, în care rolul lui Trapper era jucat de Elliot Gould, în timp ce Donald Sutherland intra în pielea cinicului Hawkeye.Wayne Rogers intenționase inițial să meargă la audiții pentru rolul lui Hawkeye, dar în cele din urmă a optat pentru mai optimistul Trapper.A părăsit serialul în 1975, după trei ani, din cauza unei dispute contractuale și nemulțumit că partenerul său căpăta treptat în serial rolul principal.A continuat să joace 30 de ani, obținând și o nominalizare la Globurile de Aur în 1981 pentru rolul secundar dintr-o comedie de televiziune, House Calls, unde juca tot un chirurg.Ulterior, actorul a devenit cunoscut și pentru abilitățile sale financiare, având succes în investițiile imobiliare. În ultimii ani, devenise invitat permanent al emisiunii financiare „Cashin' In” de la Fox News.În 2005 a obținut o stea pe Hollywood Walk of Fame.Are doi copii, Bill și Laura, și patru nepoți.