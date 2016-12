A început TEROAREA! Româncă, băgată în spital de vameşii englezi

2

Exista precedente periculoase

Inainte de ,,Solutia finala'',care a insemnat exterminarea evreilor in lagarele naziste,populatia Germaniei a fost indoctrinate cu idea ca evreii sunt cauza principalelor neajunsuri din tara.Au fost marginalizati precum sunt Romanii azi in Anglia,se spuneau despre ei tot felul de grozavii,erau apoi efectiv atacati pe strazi de dobitocii omniprezenti in toate tarile. In Marea Britanie a rasarit politica pogromului toti romanii si toti bulgarii fiind tratati ca oameni tip second-hand.Am ajuns in halul asta chiar din cauza imaginii la care au contribuit din plin iubitii nostrii conducatori de pana acum!