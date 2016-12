A început sezonul reducerilor dobânzilor bancare

Situația creditării este neclară, însă au apărut primele semne atât din partea băncilor comerciale, cât și din partea Băncii Naționale a României (BNR) de încercare a deblocării finanțării, în condițiile actuale de restrângere a activității economice. Primul pas l-au făcut băncile comerciale, care, în luna martie, au intrat în cursa reducerii dobânzilor la creditele acordate populației, de la un sfert de punct până la patru puncte procentuale. Astfel, pentru creditele ipo-tecare în euro la Banca Româ-nească, indicii care intră în calculul dobânzii au scăzut cu 1,679 puncte procentuale, la 1,65%, iar noua dobândă variabilă este de 9,65%. Banca Transil-vania a redus cu 1 - 2% dobânda la creditele în lei pentru per-soanele fizice, la 15 - 15,5%. La începutul lunii martie, Garanti Bank a anunțat scăderea cu până la trei puncte procentuale a dobânzilor creditelor acordate populației în lei, dolari și franci elvețieni. De asemenea, Raiffeisen a anunțat reducerea dobânzilor la creditele noi în lei și în euro cu până la patru puncte procentuale, iar ING a tăiat un sfert de punct din costul creditelor imobiliare în euro. BNR, pe 31 martie 2009, a continuat demersul și, pe baza viitorului împrumut al României de la organizațiile internaționale, a decis reducerea la zero a ratei rezervelor minime obligatorii, pentru resursele în valută cu scadență mai mare de doi ani, începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie. „În acest fel, ajutăm finanțarea pe termen lung, ce va susține creditarea și reducem disconfortul băncilor să aibă resurse pe termen scurt”, a explicat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Dobânda de referință nu s-a modificat și a rămas la nivelul de 10% pe an, motivată de „necesi-tatea menținerii unei atitudini prudente a politicii monetare, în contextul nevoii de a continua ajustarea deficitului extern către niveluri sustenabile pe termen mediu și de a evita volatilitatea excesivă a cursului de schimb al monedei naționale”, după cum se specifică în comunicatul de presă al BNR. În plus, debitorii mai au un motiv de bucurie, datorită aprecierii leului în raport cu principalele valute. Leul s-a apreciat continuu față de moneda europeană, în ultimele două săptămâni ajungând la valoarea de 4,1684 pentru un euro. Pe 22 ianuarie 2009, cursul leu - euro atingea un minim istoric de 4,3127 de lei pentru un euro. Pentru cel care are de plătit rate la bănci, înseamnă practic un câștig de peste 14 bani la un euro plătit, în ultimele trei luni. Un câștig totuși nesemnificativ, în comparație cu deprecierea leului din ultima jumătate de an, de la o valoare de 3,7 lei pentru un euro. Și persoanele care au credit în dolari au avut de câștigat, în primul trimestru al anului. De la un minim de 3,3657 lei pentru un dolar, la data de 19 februarie 2009, dolarul a ajuns să valoreze 3,1407 lei. Astfel, câștigul teoretic al debitorilor în dolari, numai de pe urma cursului valutar, este de peste 22 de bani.