A început haosul, după ce Trump a semnat împotriva musulmanilor

Ştire online publicată Duminică, 29 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mii de persoane s-au adunat sâmbătă noaptea în principalele aeroporturi americane pentru a protesta față de ultimul ordin executiv semnat de președintele Donald Trump, care suspendă temporar programele de primire a refugiaților și blochează intrarea în țară a cetățenilor din șapte țări musulmane, inclusiv Iran, Irak și Siria.Trump a negat că este vorba despre ”o interzicere a musulmanilor”, precizând că vrea să țină departe teroriștii care au pus la cale atentatele de la 11 septembrie, însă țările de origine a respectivilor teroriști nu sunt incluse în ordin, transmite NY Post.xxxPeste 2.000 de persoane au protestat sâmbătă seara în fața terminalului patru al aeroportului JFK, după ce autoritățile aeroportuare au reținut 12 refugiați ca urmare a ordinului executiv semnat de președintele Donald Trump. Autoritățile au încercat să reinstaureze ordinea prin blocarea circulației trenului care face legătura între terminalele aeroportului din metropola New York, informează News.ro.Însă, decizia de a bloca circulația trenului a fost întoarsă de guvernatorul Andrew Cuomo. Politicianul democrat a susținut că oamenii au dreptul să protesteze în New York.”Newyorkezii își vor face vocile auzite”, a declarat democratul Cuomo.Între timp, taximetriștii care deservesc aeroportul newyorkez au decis să pornească o grevă în semn de protest față de ordinul executiv care interzice temporar intrarea musulmanilor din șapte țări ale lumii în Statele Unite.”Nu putem să păstrăm tăcerea. Mergem la muncă pentru a-i întâmpina pe oameni într-o țară care ne-a întâmpinat odată pe noi. Nu vom fi divizați”, a scris Uniunea Taximetriștilor din New York într-o postare pe Twitter.