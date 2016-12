A început celebra cursă cu tauri de la Pamplona. Patru răniți în prima zi

Ştire online publicată Joi, 07 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

A început cel mai sângeros festival al lumii, celebra cursă cu tauri de la Pamplona. Mii de oameni s-au luat la întrecere și în acest an cu zece animale fioroase. Festivalul durează o săptămână și atrage turiști din toate colțurile lumii. Atmosfera de acolo l-a inspirat și pe scriitorul american Ernest Hemingway pentru a scrie romanul "Fiesta".Prima cursă, primele incidente: patru bărbați au fost răniți, după ce au fost loviți de tauri. Din fericire, au avut doar răni ușoare și n-au ajuns la spital.Întrecerea cu tauri, pe străzile înguste din Pamplona, a făcut celebru în toată lumea festivalul care se ține în fiecare an de San Fermin.Goniți de tauri, participanții au reușit să parcurgă cei 875 de metri ai cursei în numai două minute și 28 de secunde. Cei care iau parte la această cursă, pe cât de periculoasă, pe atât de intensă, spun că este o experință pe care doresc să o trăiască an de an.„Prima zi este mereu cea mai dificilă, cea mai înspăimântătoare. Dar e minunat să revin la Pamplona. Este cursa mea favorită cu tauri din toată Spania,” spune Alexander Fiske, turist american.Potrivit tradiției, cel mai popular festival din Spania s-a deschis cu focuri de artificii, spre încântarea mulțimii din piața centrală din Pamplona.