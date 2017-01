„A fost un meci la discreţia noastră”

Ion Marin, antrenorul principal al Farului:

„A fost un meci la discreția noastră”

Ion Marin, antrenorul principal al Farului, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că „rechinii” au învins fără drept de apel la Buzău. Rezultatul putea fi și mai mare, dar, înaintea scorului, „Săpăligă“ se bucură pentru jocul echipei. „Sunt trei puncte prețioase. Am reușit să pășim cu dreptul în campionat, ceea ce ne dă satisfacție, mai ales că, în ultimii doi ani, am avut parte de debuturi ratate. A fost un meci la discreția noastră. Am fost net superiori din punct de vedere fizic, tehnic și tactic. Nu știu dacă Buzăul și-a creat o ocazie clară în 90 de minute. Numai ratările au făcut să obținem un scor minim. Putea fi 3-0 sau 4-0. Însă, mai mult decât rezultatul, mă bucură jocul. Bun, direct pe poartă, îmbunătățit față de sezonul trecut. Putem însă și mai mult”, ne-a spus Ion Marin. Tehnicianul Gloriei, Ștefan Stoica, a pus insuccesul pe seama problemelor de lot pe care le-a avut și a neșansei. „După ce că n-am fost puternici astăzi (n.n. - sâmbătă), n-am avut nici noroc. Să ne dea Maxim gol cu dreptul, direct în vinclu, el, care e stângaci…”, a spus „Mourinho”. Tehnicianul s-a plâns că cei trei jucători de la Națională (Ninu, Tudose, Bicfalvi) au venit obosiți, Dino Eze și Cl. Ionescu sunt nepregătiți, Lițu și Filip au jucat accidentați, iar Bicfalvi s-a accidentat după trei minute. Stoica a cerut răbdare de la patron, oameni de fotbal și suporteri, spunând că e prea multă presiune și răutate în jurul echipei.