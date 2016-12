A fost lansată mașina care consumă 1 litru de benzină la 100 de km / Galerie foto

Sâmbătă, 02 Martie 2013

Dupa 11 ani de studii și cercetări, Volkswagen se pregătește să revină lider absolut, cu o mașină la fel de populară ca Beetle. Autoturismul de care se fereau toți concurenții a fost lansat astăzi. Volkswagen a promis un consum de sub 1 litru/100 km din 2002 încoace. Prototipul a fost aratăt pe la toate saloanele, în diverse faze de evolutie, scrie incont.ro.XL1 poate fi numit, mai degrabă, vehicul decât mașină. Din lateral pare că are numai trei roți, însă sunt toate patru la locul lor. Este poate cea mai evoluată mașină din punct de vedere al design-ului. Sistemul hybrid combină un motor diesel de 0.8 litri și unul electric. Primul scoate 47 de cai, al doilea, 27 de cai. Chiar dacă motoarele și puterile sunt mici, cutia de viteze este cu 7 trepte și dublu ambreiaj.XL1 are aproape 4 metri lungime și doar 1.1 m înălțime. Mașina este foarte ușoară, caroseria fiind fărcută din aliaj plastic-fibră de carbon. Pentru obținerea cifrelor mici, arhitecții au eliminat oglinzile retrovizoare și au pus cameră de luat vederi, care transmit imagini pe display-uri. Greutatea totală a noului Volkswagen este 795 kg. Rezervorul are numai 10 litri.XL1 prinde 100 de km/h în 12.7 secunde și atinge 160 de km/h viteză limitată electronic. Cu bateriile complet încărcate, mașina poate merge pe distanțe de maximum 50 de km. Nu este foarte clar dacă distanța asta e poate fi acoperită numai electric sau în combinație cu motorul diesel la consumul total de 0.9 l / 100 km.Volkswagen va comunica prețurile la Salonul Auto de la Geneva. Producția va fi limitată prima oara la cateva zeci de mașini, apoi, în funcție de feedback-ul clienților, vor fi făcute corecții înainte de lansarea mașinii în showroom-urile din toata lumea.