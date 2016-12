A fost lansat Samsung Galaxy S4. Ce poate să facă noul smartphone

Samsung a lansat noul smartphone Samsung Galaxy S4. Acesta are 130 de grame, are o lungime de 136,6 mm, o lățime de 69,8 mm și o grosime de 7,9 mm. Spre deosebire de Galaxy S III, acesta este cu aproape 1 mm mai îngust și cu 0,7 mm mai subțire. De asemenea, are cu 3 grame mai puțin. Diagonala panoului a crescut de la 4,8 inci la 5 inci, în plus, panoul Super AMOLED acum a făcut saltul de la 1280 x 720 pixeli și 306 ppi la 1920 x 1080 pixeli și 441 ppi.Noul Galaxy S4 va veni în mai multe configurații hardware. Din acest motiv pe site-ul producătorului la procesor este trecut un quad core tactat la 1,9 GHz și un SoC cu 8 core-uri tactat la 1,6 GHz.Camera cu care este dotat în spate are 13 megapixeli, iar cea frontală doar 2 megapixeli. Totuși, ambele camere sunt capabile de filmari Full HD și sunt dotate cu senzori BSI pentru o performanță sporită în condiții de lumină scăzută.Atunci când pe ecran rulează un videoclip, acesta va fi pus automat pe pauză atunci când persoana care urmărește se uită în altă parte și va reporni atunci când ochii se întorc înapoi pe ecran.Tastarea sms-urilor la volan va rămâne în trecut, în condițiile în care device-ul care poate recunoaște vocea va fi capabil să dicteze, să răspundă, să salveze și să trimită mesajele folosind doar comenzile vocale. De asemenea, tot vocal, se poate traduce un text, telefonul „cunoscând” nouă limbi străine.Mai mult decât atât, nu va mai fi nevoie să ne punem degetele murdare pe ecran ci doar să le plimbăm deasupra ecranului și aplicațiile vor reacționa.