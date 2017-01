A fost făcut public textul acordului privind scutul antirachetă VEZI CE CONŢINE

A fost făcut public textul acordului privind scutul antirachetă VEZI CE CONȚINE

Ştire online publicată Vineri, 23 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul român de Externe a dat publicității, astăzi, textul acordului cu SUA pentru amplasarea elementelor scutului antirachetă pe teritoriul României, document ce cuprinde un Preambul și 14 articole.Acordul prezintă în Preambul rațiunea dezvoltării sistemului de apărare antirachetă - proliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor pentru transportul lor la țintă, inclusiv a rachetelor balistice, reprezintă o amenințare gravă și în creștere.Această evoluție amenință "pacea și securitatea internaționale, populațiile, teritoriul și forțele Părților, ale aliaților și partenerilor lor", se spune în textul acordului, care nu face referire la vreun stat sau regiune anume.Textul prezintă rațiunea dezvoltării sistemului de apărare antirachetă și anume intensificarea riscurilor legate de un atac cu rachete balistice, generate de proliferarea tehnologiilor privind rachete cu rază scurtă și medie de acțiune și accesul la aceste arme și la vectorii lor de transport, ceea ce impune dezvoltarea modalităților de contracarare a acestei amenințări grave pentru aliații NATO, inclusiv România și SUA.Experții în materie de securitate sunt unanimi în a evalua că riscurile generate de potențiale atacuri cu rachete cu rază scurtă și medie de acțiune, inclusiv în spațiul european din care face parte România, sunt în creștere, în timp ce, din punct de vedere tehnologic, sistemele balistice devin mai flexibile, mobile, precise, iar raza lor de acțiune sporește. În acest context, sistemul de apărare antirachetă al SUA și, ulterior, al NATO se dorește un instrument eficient de contracarare.Comandantul bazei de la Deveselu va fi românComandantul român al bazei de la Deveselu, unde vor fi amplasate elemente ale sistemului de apărare antirachetă, va fi desemnat în 30 de zile de la intrarea în vigoare a acordului încheiat între SUA și România privind scutul.Textul acordului prevede că baza și personalul militar și civil român aflat în bază vor fi sub comandă română exercitată de către un reprezentant al forțelor armate române.Comandantul român sau persoanele desemnate de acesta vor reprezenta punctul de contact român pentru activitățile legate de operațiunile din bază. Punctul de contact român va avea un birou în bază.În același timp, comandantul român va notifica reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite cu privire la acțiunile forțelor Statelor Unite, dependenților, contractorilor Statelor Unite, și angajaților contractorilor Statelor Unite care apar ca neconforme cu legislația română. Comandatul român și reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite vor coopera pentru a preveni și gestiona astfel de situații. De asemenea, comandantul român și reprezentanții săi autorizați vor avea acces în întregul perimetru al bazei. Totodată, comandantul român, în cooperare cu reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite, va stabili procedurile de acces în bază, inclusiv măsurile adecvate de siguranță și securitate care vor fi aplicate pentru intrarea în bază, și va emite permisele corespunzătoare de acces în bază.Baza de la Deveselu este sub jurisdicție suverană românăDocumentul prevede că România va păstra proprietatea și titlul asupra bazei în conformitate cu prevederile aplicabile ale Acordului de cooperare în domeniul apărării.În schimb, forțelor Statelor Unite le vor fi autorizate accesul în bază și utilizarea acesteia cu respectarea deplină a legislației române în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare în domeniul apărării și pot utiliza baza pentru a găzdui facilitatea.România asigură securitate și protecția Bazei în afara perimetrului FacilitățiiRomânia va fi responsabilă pentru asigurarea securității și protecției Bazei de la Deveselu în afara perimetrului Facilității, adică locul din bază unde vor fi plasați efectiv interceptorii și unde responsabilitatea pentru securitate revine SUA."Bază" înseamnă, potrivit Acordului semnat de SUA și România cu privire la amplasarea elementelor scutului antirachetă, zona militară din localitatea Deveselu utilizată de forțele Statelor Unite în conformitate cu prevederile Acordului semnat la 13 septembrie și pe durata de aplicare a acestuia, în scopul amplasării și operării Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România.Conform Art. II din Acord, "Facilitate" înseamnă zona situată în cadrul Bazei unde sunt amplasate Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România și infrastructura de sprijin și în privința cărora Statele Unite controlează accesul.SUA controlează accesul la Facilitatea din cadrul Bazei DeveseluStatele Unite vor controla accesul la Facilitatea din cadrul Bazei Deveselu, vor utiliza exclusiv și vor avea acces nerestricționat la această Facilitate, arată textul Acordului referitor la amplasarea elementelor scutului antirachetă pe teritoriul României.Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite va avea autoritate exclusivă asupra activităților și operațiunilor din cadrul Facilității.Comandantul român și reprezentanții săi autorizați vor avea însă acces prompt la facilitate, în conformitate cu cerințele operaționale, de siguranță și de securitate. În același timp, reprezentanții autorităților competente din România, incluzând, dar fără a se limita la, personalul Ministerul Apărării Naționale, personalul pentru situații de urgență și personalul de aplicare a legii vor avea acces prompt la facilitate, în exercitarea atribuțiilor oficiale, în conformitate cu cerințele operaționale, de siguranță și de securitate. În cazul în care securitatea și protecția sunt asigurate de către contractori, aceste entități au obligația de a respecta toate cerințele relevante ale legii române. Atfel, dacă forțele SUA utilizează contractori pentru pază, aceștia vor trebui să respecte legislația română.SUA au comandă și control exclusiv asupra sistemului antirachetă din RomâniaRomânia are jurisdicția suverană asupra bazei de la Deveselu, însă SUA vor avea în mod exclusiv comanda și controlul sistemului de apărare antirachetă din România, potrivit acordului încheiat între București și Washington.În document, părțile confirmă că sistemul de apărare al Statelor Unite în România va fi utilizat exclusiv pentru scopuri de legitimă apărare, în conformitate cu dreptul internațional și cu principiile și normele care reglementează dreptul inerent de legitimă apărare individuală și colectivă.Acordul prevede, de asemenea, că aranjamentele privind consultările, comanda și controlul pentru utilizarea interceptorilor amplasați în facilitate vor fi verificate și validate prin participarea României și respectiv a Statelor Unite în Consiliul Nord-Atlantic și în comitetele relevante ale NATO. Aceasta va asigura conformitatea cu politicile stabilite de principala structură de decizie pentru apărarea teritorială antirachetă a NATO.În același timp, Statele Unite se vor consulta cu România în mod regulat și ori de câte ori este necesar la cererea oricăreia dintre părți cu privire la sistemul de apărare și operarea acestuia în ceea ce privește zona Atlanticului de Nord, așa cum este acest termen folosit în Tratatul Atlanticului de Nord, inclusiv în privința aspectelor privind consecințele unei operațiuni de apărare antirachetă lansate de pe teritoriul României.SUA vor numi un reprezentant de rang înalt în RomâniaStatele Unite vor numi un reprezentat de rang înalt în România, înainte ca sistemul de apărare antirachetă să devină operațional.Reprezentantul va fi punct unic de contact al Statelor Unite cu privire la activitățile curente în conformitate cu acordul și care va avea autoritate asupra facilității și a forțelor Statelor Unite, membrilor de familie, contractorilor Statelor Unite, angajaților contractorilor Statelor Unite și asupra oricăror alte persoane folosite de forțele Statelor Unite în cadrul bazei.Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite va avea autoritate exclusivă asupra activităților și operațiunilor din cadrul facilității de la Deveselu. De asemenea, reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite va fi responsabil și pentru probleme legate de bunuri, infrastructură, instalații, dotări, echipamente și materiale localizate în cadrul Bazei, dar în afara facilității, care sunt deținute sau folosite exclusiv de Statele Unite.Spațiul aerian deasupra și în jurul bazei de la Deveselu va fi restricționatRomânia va stabili un spațiu aerian restricționat deasupra și în jurul bazei de la Deveselu, unde va fi amplasat scutul american antirachetă, potrivit textului acordului încheiat la 13 septembrie între România și SUA. Documentul prevede că România va stabili restricții de trafic aerian. Parametrii detaliați pentru zonele menționate, precum și principiile stabilirii și operării lor și ale cooperării între autoritățile competente ale României și Statelor Unite privind utilizarea spațiului aerian românesc vor fi prevăzute într-un aranjament de implementare, arată textul acordului.Statele Unite vor furniza informațiile relevante pentru ca România să reglementeze utilizarea spațiului aerian de deasupra și din jurul bazei, stipulează Acordul.SUA vor avea răspunderea pentru un eventual prejudiciu cauzat în afara RomânieiRomânia nu-și va asuma răspunderea pentru niciun prejudiciu sau pentru nicio pretenție în legătură cu un astfel de prejudiciu, cauzat în afara teritoriului României de elemente ale scutului antirachetă, în cazul în care astfel de prejudicii nu sunt rezultatul acțiunilor sau neglijenței României.Textul acordului prevede că, în implementarea acestui articol, părțile, la cererea oricăreia dintre ele, se vor întâlni cu scopul de a ajunge la o soluționare reciproc acceptabilă, echitabilă și justă a pretențiilor în timp util, ținând cont de circumstanțe și de obligațiile respective ale Părților. Acest text al acordului reglementează problematica răspunderii juridice și a pretențiilor privind daune cauzate terților în conformitate cu prevederile acordurilor deja aplicabile, cu normele dreptului internațional în materie și cu legislația română.Textul exclude răspunderea României pentru prejudiciile cauzate în afara teritoriului României prin operarea sistemului, această răspundere revenind în consecință exclusiv SUA (în cazul în care astfel de prejudicii nu sunt rezultatul acțiunilor sau neglijenței României - o excepție care decurge din normele aplicabile și din principiile generale de drept, SUA neputând răspunde pentru acțiuni sau inacțiuni ale României).Excluderea de principiu a responsabilității părții române în textul prezentului Acord creează un regim juridic mai favorabil decât cel din acordurile similare încheiate de SUA cu Polonia (și Cehia) în 2008.România va fi informată în timp real despre operațiunile de apărare antirachetăStatele Unite vor pune la dispoziția României un mijloc de comunicare pentru a primi informații actuale privind operațiunile de apărare antirachetă referitoare la zona Atlanticului de Nord și privind statutul facilității.Documentul prevede că Statele Unite vor transmite României imediat informații de ultimă oră pentru cunoașterea continuă a situației din orice moment inclusiv privind rachetele detectate și urmărite de sistem, originea și impactul anticipat al acestora și angajarea componentelor de apărare antirachetă amplasate pe teritoriul României, pentru a asigura nivelul adecvat de cooperare în cazul unei operațiuni de apărare antirachetă. Detalii suplimentare cu privire la acest aspect vor fi incluse într-un aranjament de implementare. De asemenea, Statele Unite se vor consulta cu România în mod regulat și ori de câte ori este necesar la cererea oricăreia dintre Părți cu privire la Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite și operarea acestuia în ceea ce privește zona Atlanticului de Nord, așa cum este acest termen folosit în Tratatul Atlanticului de Nord, inclusiv în privința aspectelor privind consecințele unei operațiuni de apărare antirachetă lansate de pe teritoriul României, arată textul Acordului.Un ofițer român de legătură va activa la Comandamentul European al SUARomânia și Statele Unite vor înființa o poziție de ofițer român de legătură în cadrul Comandamentului European al SUA pentru a asigura un parteneriat strategic strâns și continuu în mai multe domenii, inclusiv al apărării împotriva rachetelor balistice. Textul acordului încheiat între România și SUA privind scutul antirachetă prevede că detaliile specifice vor fi discutate în cadrul Comitetului Mixt și vor fi reglementate într-un aranjament de implementare separat.Militarii români vor fi instruiți de SUA în domeniul operării sistemelor antirachetăStatele Unite vor facilita formarea și instruirea membrilor forțelor armate române în comanda și controlul și în operarea sistemelor de apărare împotriva rachetelor balistice, inclusiv privind interceptorii. Formarea și instruirea au loc cu scopul de a dobândi cunoștințe de fond în dezvoltarea aranjamentelor de comandă și control preplanificate pentru operațiuni de apărare împotriva rachetelor balistice și funcționalitățile complete ale sistemelor de apărare împotriva rachetelor balistice. Aceasta va include formarea și instruirea pentru operațiunile de apărare antirachetă, cum sunt cele care vor fi dezvoltate în cadrul NATO și implementate în context NATO.Legile aplicabile pe teritoriul României se vor aplica și în perimetrul bazei DeveseluLegile aplicabile pe teritoriul României se vor aplica în perimetrul bazei de la Deveselu, unde vor fi amplasate elementele sistemului american de apărare antirachetă. Textul arată că este obligația forțelor Statelor Unite și a componentei civile și a membrilor acestora, ca și a dependenților lor, să respecte legile României și să se abțină de la orice activitate neconformă cu spiritul prezentului acord. Documentul arată, de asemenea, că forțele Statelor Unite vor utiliza baza de la Deveselu fără a aduce prejudicii suveranității și legislației României.În același timp, operațiunile din bază se desfășoară cu luarea corespunzătoare în considerare a sănătății și a siguranței publice.SUA notifică și se consultă cu România înainte de modificări majore ale sistemuluiAcordul impune în sarcina SUA o obligație de notificare și consultare a părții române în cazul în care partea americană ar intenționa să modifice Sistemul amplasat în România, asigurându-se un control al României asupra unor eventuale schimbări ale caracteristicilor inițiale ale sistemului. Este și o garanție suplimentară față de menținerea naturii strict defensive a sistemului.Posibilitatea unor modificări ale sistemului se referă însă doar la alte componente ale acestuia decât interceptorii. Această procedură se referă la modificări majore, care au incidență asupra funcțiilor operaționale ale sistemului (iar nu activități de întreținere curente care ar rezulta în modificări neesențiale). În cazul în care România ar avea obiecții față de o anumită modificare preconizată de SUA, partea americană trebuie, conform acestui alineat, să țină seama de poziția României.Denunțarea acordului are efect în termen de doi ani de la data notificării demersuluiAcordul între România și SUA privind scutul antirachetă poate fi denunțat în orice moment de oricare dintre părți printr-o notificare scrisă transmisă ceilalte părți, care își va produce efectele în termen de doi ani de la data comunicării.Acordul între România și SUA privind scutul este încheiat pe o perioadă nedeterminată și va intra în vigoare în conformitate cu legile interne ale fiecărei părți și la data primirii ultimei notificări scrise prin care părțile se informează reciproc, prin canale diplomatice, că toate procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a documentului au fost îndeplinite.SUA vor furniza României informații privind impactul spectrului electromagneticStatele Unite vor furniza României informații privind impactul spectrului electromagnetic asupra siguranței persoanelor în legătură cu activitatea de la baza din Deveselu, unde vor fi amplasate elemente ale scutului antirchetă. Părțile vor avea o abordare preventivă cu privire la protecția mediului. În acest scop, toate problemele care ar putea apărea vor fi tratate cu celeritate în vederea prevenirii oricărui prejudiciu durabil adus mediului sau periclitării siguranței și sănătății umane, arată documentul.SUA vor raporta în scris României la fiecare șase luni despre interceptori și personalStatele Unite vor raporta în scris României descrierea elementelor sistemului american de apărare antirachetă, inclusiv a interceptorilor, în momentul desfășurării inițiale la baza de la Deveselu și ulterior la fiecare șase luni, precum și în cazul unor modificări.Facilitatea de la Deveselu include componente ale Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România cum ar fi, dar fără a se limita la: un sistem de lansare, un sistem de comandă și control, un sistem radar (sistemul radar instalat la Deveselu este destinat dirijării interceptorilor spre țintă, sistemele radar pentru descoperirea rachetelor balistice ostile urmând a fi amplasate în alte state - n.r.), un sistem de comunicații, infrastructură de utilități, infrastructură de securitate, infrastructură de depozitare și distribuire a combustibilului, echipament și infrastructură aferente misiunii și sprijinirii misiunii.Furnizorii români de bunuri și servicii vor avea tratament egal cu cei străiniForțele Statelor Unite vor acorda, în măsura posibilului, contractorilor cetățeni români și persoane juridice înregistrate în România un tratament "nu mai puțin favorabil" ca acela acordat contractorilor care nu sunt cetățeni români și persoane juridice înregistrate în România.Autoritățile de la Deveselu pot fi consultate în legătură cu "problematica locală"Comandantul român al bazei de la Deveselu, unde vor fi amplasate elemente ale scutului american antirachetă, și reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite se pot consulta cu privire la problematica locală cu autoritățile locale din zona în care este localizată baza.Amplasarea sistemului și desfășurarea forțelor SUA în bază vor conduce la interacțiunea cu autoritățile locale și populația din zonă, această prevedere stabilind principiul consultării cu autoritățile locale în probleme legate de operaționalizarea sau funcționarea sistemului ce pot avea impact asupra comunității locale.