A fost cutremur!

Ştire online publicată Miercuri, 21 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un cutremur major cu magnitudinea moment de 7,1 grade s-a produs in seara zilei de marti, 20 octombrie, in regiunea insulelor Vanuatu din Oceanul Pacific.Seismul a avut loc la ora 21h52min UTC (ora locala 8h52min in ziua de 21 octombrie). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul cutremurului a fost localizat in zona insulelor Vanuatu, iar adancimea focarului a fost de 147 km.Cutremurului a avut magnitudinea de 7,1 grade pe scara bazata pe moment seismic si a fost resimtit pe o arie larga in zona insulelor Vanuatu si in alte insule vecine. Nu a existat risc de tsunami, datorita adancimii foarte mari a focarului, scrie realitatea.net