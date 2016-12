A câştigat plaja cu Loganul

A câștigat plaja cu Loganul

Oficial, sectoarele de plajă de pe litoralul românesc au fost concesionate. Numai că un agent economic a depus contestație întrucât ofertele depuse nu au fost declarate câștigătoare. Conform declarațiilor lui Gheorghe Babu, directorul Direcției Apelor Dobrogea – Litoral, s-au depus contestații pentru sectoarele de plajă Mamaia VII – între Cazino și Azur și Costinești II - între strada Mării și Hotel Forum de către Sorin Greavu, reprezentantul SC Romned Port Operator Constanța. Comisia de licitație a stabilit că firma SC Mark – PEL Company SRL București are cea mai bună ofertă. Comisia de evaluare a fost formată din doi reprezentanți ai Direcției Apelor Dobrogea – Litoral, doi reprezentanți ai Autorității Naționale Apele Române și un reprezentant al Ministerului Mediului. Pentru sectorul din Mamaia s-au depus două oferte, iar pentru cel din Costinești cinci oferte. Doi agenți economici au fost descalificați. Gheorghe Babu spune: „Criteriile lasă loc la interpretare”. Este vorba de criteriile de selecție privind utilajele. Se pare că inserarea la capitolul „investiții” a unor utilaje care nu sunt necesare pentru administrarea unui sector de plajă a contrabalansat situația. Spre exemplu, un agent economic a trecut la capitolul investiții un… Logan. La ce îi este necesar autoturismul pentru administrarea unei plaje nimeni nu poate ști. De altfel, este interzis accesul pe plajă cu autoturismele. Rezultatul contestațiilor va fi făcut public astăzi. Pentru cordonul litoral dintre cele două Eforii și Olimp nu a fost depusă nicio ofertă. Agenții economici care vor câștiga sectoare de plajă au posibilitatea să le administreze pe o perioadă de 10 ani. Ei vor avea obligația să pună la dispoziție o suprafață de plajă necesară organizării și desfășurarii serviciului public de salvare acvatică - salvamar și a posturilor de prim ajutor, conform prevederilor actelor normative care le reglementează. Operatorul de plajă are obligația să întrețină și să igienizeze zilnic suprafața de plajă prin dotarea cu recipiente adecvate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, îndepărtarea corpurilor ascuțite și dure, colectarea și transportul la gropile de gunoi a corpurilor străine (scoici vii, gunoaie, mortalități piscicole, produs petrolier etc.), executarea lucrărilor de nivelare și afânare a patului de nisip cu utilaje specializate, executarea lucrărilor de întreținere și igienizare, conform programului stabilit de DADL. De asemenea, agentul economic are obligația să încheie un contract privind preluarea deșeurilor cu o unitate specializată, care operează în zonă. Agentul economic care închiriază plaja este obligat să realizeze planul de investiții, constând în utilaje specializate pentru întreținerea și igienizarea plajelor, dotări igienico - sanitare (grupuri sanitare, dușuri, module pentru colectarea selectivă a deșeurilor, cabine pentru schimbat vestimentația), infrastructura pentru agrementul nautic.