A câştigat 1 milion de dolari la loterie dar este de negăsit de aproape un an

A câștigat 1 milion de dolari la loterie dar este de negăsit de aproape un an

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Câștigătorul unui milion de dolari la loteria americană este de negăsit de aproape un an, iar un apel a fost lansat pentru ca acesta să fie identificat înainte de expirarea valabiliății biletului."Verificați-vă portofelele, curățați-vă sertarele, controlați-vă buzunarele de la pantaloni, deoarece undeva un jucător din New Jersey (est) are un bilet câștigător de un milion de dolari la Powerball, care expiră la 16 mai", au declarat responsabilii loteriei într-un comunicat.Aceștia au precizat în ce magazin din South Brunswick a fost cumpărat biletul și care sunt numerele - 03, 07, 21, 28 și 43. numărul complementar, 02.Extragerea a avut loc la 16 mai 2012 în Statele Unite, iar câștigătorii au un an pentru a își ridica câștigul.La începutul lunii, loteria a lansat un prim apel pentru a încerca să localizeze câștigătorul sau câștigătoarea, însă fără rezultate.