A ameninţat că aruncă în aer podul de la Agigea

A amenințat că aruncă în aer podul de la Agigea

Polițiștii au intrat în alertă, ieri, după ce un constănțean care susținea că are la el grenade s-a oprit pe podul de la Agigea și a amenințat că-l va arunca în aer dacă nu vorbește cu președinții Bush, Putin și Băsescu. După ce a anunțat oamenii legii printr-un telefon la 112 despre intenția sa, polițiștii au oprit circulația în zonă, timp de aproximativ două ore. Ei au intervenit în forță după ce bărbatul a lovit cu jeep-ul pe care-l conducea un autovehicul al pirotehniștilor sosit la fața locului. În cele din urmă, trupele DIAS au spart gemurile mașinii cu bâte și l-au scos afară pe Ion Pleșciuc, de 48 de ani, după care l-au urcat într-o ambulanță. Bărbatul a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie de la Palazu Mare, unde va fi supus unei expertize pentru a se stabili dacă are discernământ. În caz că el a acționat în cunoștință de cauză, va fi cercetat pentru acte de terorism și riscă până la 15 ani de închisoare. În autoturism, care aparținea fiului „teroristului”, nu au fost găsite materiale explozibile. Ion Pleșciuc are trei copii și s-a întors de curând din Spania, unde a lucrat ca instalator. El a spus că a recurs la acest gest deoarece nu reușește să recupereze niște bani pe care i-a împrumutat cuiva și că, la rândul său, ar avea datorii la unele persoane. Potrivit anchetatorilor, Pleșciuc a mai afirmat că ar vrea să primească bani de la cei trei președinți, Traian Băsescu, George Bush și Vladimir Putin, dar și de la Gigi Becali sau de la Dinu Patriciu. Vecinii bărbatului spun că Ion Pleșciuc nu era cunoscut ca o persoană cu probleme psihice. Și Faur Isaia a vrut să stea de vorbă cu Bush, Putin și Băsescu În urmă cu două zile, timișoreanul Faur Isaia, cunoscut opiniei publice după ce l-a stropit cu cerneală pe fostul președinte Emil Constantinescu, a venit la Constanța pentru a sta de vorbă cu Bush, Putin și Băsescu. Bărbatul a intrat în atenția polițiștilor constănțeni imediat după ce prezența sa a fost semnalată în zona municipiului Constanța și a fost dus la sediul Poliției. Adjunctul IPJ Constanța, comisarul șef Adrian Rapotan, a afirmat că Faur Isaia i-a spus că este la curent cu problemele grave cu care se confruntă omenirea și de aceea vrea să se întâlnească cu președinții Bush, Putin și Băsescu. El le-a mai spus polițiștilor că la Constanța a fost înconjurat de farfurii zburătoare și că prin stația de amplificare i s-ar fi transmis că este trimisul lui Dumnezeu pe Pământ, iar intenția lui este de a le dezvălui șefilor de stat cine este anticristul împotriva căruia trebuie luate măsuri. În cele din urmă, Isaia a fost convins de polițiști să se întoarcă la Timișoara.