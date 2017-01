900 de familii din Mihail Kogălniceanu au rămas fără apă potabilă

În localitatea Mihail Kogălniceanu, 900 de familii au rămas fără apă potabilă din cauza datoriilor uriașe pe care le aveau doar 100 de familii. RAJA a decis debranșarea tuturor apartamentelor din asociațiile de proprietari restante, astfel că cele 800 de familii cu facturile plătite la zi trebuie să se descurce cum pot. Scandal mare, ieri dimineață, în localitatea Mihail Kogălniceanu. Din cauza datoriilor acumulate de asociațiile de proprietari la apă potabilă, SC RAJA SA a luat decizia de a debranșa aproximativ 900 de familii, conform declarațiilor primarului, Valer Iosif Mureșean. „A fost un circ total. Oamenii s-au revoltat, pentru că s-au trezit fără apă rece, deși erau cu facturile la zi. Din cele 900 de familii debranșate, în jur de 100 aveau datorii de aproximativ 200.000 lei, restul fiind nevinovați”, a mai spus primarul localității Mihail Kogălniceanu. Potrivit informațiilor furnizate de Irina Oprea, purtătorul de cuvânt al SC RAJA SA, cele mai vechi facturi neachitate sunt din anul 2006. „În prezent, SC RAJA SA Constanța are de recuperat, de la 4 asociații de proprietari din localitatea Mihail Kogălniceanu, peste 210.000 lei. Pentru recu-perarea datoriilor, SC RAJA SA Constanța a făcut tot ce era omenește posibil. De peste trei ani au fost făcuți toți pașii legali pentru stingerea creanțelor pe cale amiabilă“, a declarat purtătorul de cuvânt. Irina Oprea ne-a explicat că, inițial, au fost încheiate procese verbale de eșalonare a datoriilor între asociațiile datornice și RAJA, fără vreun rezultat. Au urmat notificări, somații de plată, au fost făcute plângeri penale împotriva administratorilor pentru gestiune frauduloasă, s-a încercat inclusiv încheierea de convenții de facturare individuală cu asociațiile respective. Toate demersurile au fost în zadar, motiv pentru care echipele RAJA s-au deplasat vineri, 8 mai, în localitatea Mihail Kogălniceanu pentru a debranșa rău-platnicii. „Acțiunea a fost stopată de locatarii furioși că vor rămâne fără apă la robinete, prin agresarea angajaților RAJA. În cursul acestei dimineți (n.r. ieri), însoțiți de echipele de intervenție ale unei firme de pază, am reluat campania de debranșare. Locatarii furioși au încercat și de data aceasta să oprească acțiunea de debran-șare“, a arătat Irina Oprea. Convenții individuale cu regia de apă pe viitor Au rămas fără apă potabilă familiile care locuiesc la bloc, patru asociații de proprietari fiind afectate. Contractele cu regia de apă sunt încheiate cu asociația, astfel că, dacă 5 familii din 15 au datorii, toți locuitorii din bloc sunt afectați. „Am discutat cu cei de la RAJA, dar și cu cetățenii. Vrem să înființăm încă 18 asociații de proprietari, să-i rebranșăm pe cei afectați de datoriile rău-platnicilor și să încheiem convenții individuale cu regia de apă”, a declarat Valer Iosif Mureșan. Discuțiile purtate la Căminul Cultural cu oamenii debranșați, primarul și reprezentanții RAJA au scos la iveală fraude mari. „Din spusele celor prezenți, un simplu administrator de asociație câștigă la Mihail Kogălniceanu peste 5.000 lei. Ba mai mult, aceiași administratori au eliberat locatarilor chitanțe fără ștampilă și semnătură și fără să se specifice pentru ce au fost achitate sumele. Pe unele liste de întreținere prețul apei ajunge și la 12 lei, în condițiile în care un metru cub de apă are tariful 2,71 lei. Imediat după ce au aflat toate aceste amănunte, dar și faptul că sunt facturi neachitate de ani către RAJA, furia locatarilor s-a revărsat asupra administratorilor, care în câteva secunde au dispărut din sală”, a povestit Irina Oprea. Reprezentanții societății furnizoare de apă au închis, pe rând, robinetele la apă rece fără să țină cont de protestele locatarilor care au facturile plătite la zi. Întrebat dacă știe când vor fi rebranșate la rețeaua de apă cele 900 de familii, primarul ne-a spus că reprezentanții RAJA nu i-au dat nici un răspuns în acest sens. Irina Oprea a declarat că cele aproximativ 900 de familii ar putea fi rebranșate la rețeaua de apă potabilă cel mai devreme în două-trei zile: „Ei trebuie să vină cu actele de înființare a noilor asociații, se face un contract de prestări servicii cu RAJA, se reeșalonează datoriile, apoi se pot rebranșa, însă mă îndoiesc că vor face toate demersurile. Aceleași discuții le-am avut cu ei și în primăvara anului trecut și degeaba“. Toți cei interesați de transformarea asociațiilor mari în asociații mici, dar și de încheierea convențiilor de facturare individuală pot primi consultanță juridică gratuită la sediul regiei de apă din localitatea Ovidiu, de pe strada Tulcei.