9.600 de şomeri şi doar 370 locuri de muncă la Constanţa

9.600 de șomeri și doar 370 locuri de muncă la Constanța

Anul 2009 și criza economică aduc mai mulți șomeri pentru orașul de la malul mării și foarte puține locuri de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM) oferă 370 de job-uri. Din păcate, numărul șomerilor este mult mai mare, în prezent, în baza de date fiind înscriși peste 9.600 de persoane. În cazul în care nu există locuri de muncă în domeniul în care ați lucrat, vă puteți recalifica în domenii precum zidar, bucătar, ospătar sau cameristă. Numai în luna ianuarie au fost anunțate la AJOFM Constanța aproximativ 800 de disponibilizări. Estimările pentru noul an nu sunt deloc optimiste, mai ales că numărul persoanelor care și-au pierdut locul de muncă este cu mult mai mare. Societățile care au făcut disponibilizări sunt: Electrica Serv - 78 salariați, Rompetrol - 33 salariați, Oro Construct - 31 salariați, Șantierul Naval Mangalia - 15 salariați, TMUCB sucursala Midia - 100 persoane disponibilizate dintr-un număr total de 357 de angajați, Nuclear Montaj - 110 salariați, așa cum a precizat Emilia Murineanu, directorul executiv al AJOFM Constanța. „Cifrele pe care vi le-am prezentat sunt doar de la agenții economici care ne-au anunțat că fac disponibilizări, însă cifra reală nu o putem ști”, a explicat directorul. „La Constanța, sunt domenii care își încetează iarna activitatea, și nu putem pune disponibilizările numai pe seama crizei. Este vorba de domenii precum agricultura, șantierele, construcțiile, turismul. Dacă însă rata șomajului va crește alarmant, vom căuta măsuri de criză la nivelul primăriilor și consiliilor locale, precum și recalificarea șomerilor”, a mai adăugat directorul executiv. În prezent, agenția desfășoară un singur curs de recalificare, de zidar, și preconizează că vor mai forma grupe pentru cameriste, vânzători, bucătari, ospătari. Nu-și schimbă meseria la 57 de ani În ciuda numărului mare de disponibilizări, șomerii constănțeni nu sunt interesați de cursurile de recalificare oferite de agenție. După 19 ani de muncă în sistemul bancar, Violeta Șerban, în vârstă de 57 de ani, a avut de suferit în urma concedierilor colective făcute de Banca Comercială Română. „Mai aveam doi ani și patru luni până la pensie”, ne spune, mâhnită, femeia. Odată cu ea, au mai plecați alți 20 - 25 de colegi, cu toții fiind afectați de concedierile colective. Am întrebat-o care au fost criteriile după care au fost făcute disponibilizările la firma unde a lucrat până nu demult și ne-a spus că a luat cunoștință de ele, însă n+au fost respectate. „Nu țin cont de nimic. Un criteriu era acela că, dacă mai ai trei ani până la pensie, să nu fi disponibilizat. Un alt criteriu pe care-l știu este acela de unic întreținător”, ne-a spus femeia. Violeta Șerban a primit salarii compensatorii, însă a mai achitat o parte din datorii, din ratele la bancă. Acum a venit la sediul AJOFM Constanța pentru a primi indemnizație de șomaj, după care așteaptă să se bucure de anii de pensie. „Nu aș mai putea să mă apuc de altceva la vârsta mea. Și credeți că m-ar mai angaja cineva?”, se destăinuiește femeia. Este conștientă de diferența dintre salariul din sistemul bancar și șomaj, însă are convingerea că, dacă nu se va descurca cu banii, va fi ajutată de copii. Nicoleta Costea are 33 de ani și a fost cameristă la un hotel. „S-a pus problema crizei și au făcut disponibilizări. După doi ani și jumătate m-am trezit în stradă, fără loc de muncă, cu familie, copil și fără posibilitatea de a-i susține. Nu mă așteptam să facă disponibilizări”, se plânge Nicoleta. A venit la sediul AJOFM Constanța pentru a-și depune actele de șomaj și ar vrea să cunoască oferta locurilor de muncă, eventual un curs de recalificare. Este tânără și, dacă pentru a avea ce pune pe masă trebuie să se reorienteze cu slujba, o va face, dacă nu, așteaptă să treacă perioada de criză și să fie rechemată la vechiul loc de muncă, așa cum i s-a promis. În prezent, dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, trebuie să știți că Agenția de ocupare a forței de muncă oferă cele mai multe posturi în domeniul construcțiilor, lucrător comercial, ospătar.