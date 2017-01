81 de persoane, dintre care 16 copii, s-au prezentat la medic cu plăgi muşcate

81 de persoane, dintre care 16 copii, s-au prezentat la medic cu plăgi mușcate

Ştire online publicată Joi, 07 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Vremea caniculară influențează comportamentul animalelor, care devin agresive, justificat sau nu, cei mai afectați fiind copiii. „Din cauza căldurii din ultima perioadă, este posibil ca animalele să fi devenit mai agresive”, a declarat, într-o confe-rință de presă, Carmen Cernat, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Explicația era necesară, având în vedere faptul că, în ultima perioadă, numărul celor care s-au prezentat la spital cu plăgi mușcate a fost destul de mare. În total, s-au prezentat la medic 81 de persoane, dintre care 16 erau copii, cu vârste cuprinse între un an și 15 ani, cel mai tânăr pacient având doar un an și șapte luni. Specialiștii pun numărul mare de mușcături raportate în rândul copiilor pe seama faptului că, în cazul lor, intră mai des în contact cu animalele, căutând compania lor. Cum nu întotdeauna animalele își doresc contactul uman la fel de mult, ele adoptă un comportament agresiv și defensiv în același timp, apărând incidente de tot felul. În cazul câinilor vagabonzi, situația este controversată. Pentru că ei nu pot fi ținuți sub observație și, astfel, nu le poate fi anticipat comportamentul, ei pot reprezenta un pericol pentru copiii care se joacă pe stradă și-i lovesc accidental. Într-o astfel de situație, reacția animalului este spontană, atacă brusc, iar urmările pot fi grave. Se pare că la creșterea numă-rului de plăgi mușcate raportate în ultimul timp au contribuit și pisicile, caii sau chiar măgarii. Directorul Carmen Cernat a declarat că s-au prezentat la spital persoane mușcate de pisici, cai și măgari. Majoritatea celor care ajung la spital cu mușcături ușoare sau severe sunt localnici, dar nici turiștii veniți la mare nu trebuie să ignore avertizările medicilor. (A.I.)