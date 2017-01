60 de morţi în urma prăbuşirii unui pod în Vietnam

60 de morți în urma prăbușirii unui pod în Vietnam

Ştire online publicată Joi, 27 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cel puțin 60 de persoane au murit în urma prăbușirii unui pod în construcție ieri dimineață, în sudul Vietnamului, potrivit unui bilanț provizoriu anunțat de o sursă din forțele de ordine, relatează Reuters. Alte circa 100 de persoane sunt date dispărute. Bilanțul anterior era de cel puțin 36 de morți. Premierul vietnamez, aflat la New York pentru Adunarea generală ONU, a transmis un mesaj urgent autorităților locale, cerându-le să desfășoare corect operațiunile de salvare și să stabilească rapid cauzele accidentului, potrivit AFP. Potrivit autorităților, circa 250 de muncitori și ingineri se aflau acolo când s-a produs accidentul. „Acțiunile de salvare sunt prioritare", a declarat viceministrul transporturilor, spunând că 150 de militari au fost trimiși la fața locului. „Cel mai greu este să ridicăm blocul imens de beton care s-a prăbușit", a adăugat el. Potrivit cotidianului VNExpress, lucrările la podul ce urma să facă legătura între provinciile Can Tho și Vinh Long au început în 2004 și urmau să se încheie anul viitor. Potrivit sursei, proiectul de 300 milioane de dolari beneficiază de fonduri japoneze. „Nu știm dacă printre victime sunt ingineri străini", a spus un ofițer de poliție.