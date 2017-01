58 de persoane au murit în asaltul de la Moscheea Roşie din Islamabad

58 de persoane au murit în asaltul de la Moscheea Roșie din Islamabad

Ştire online publicată Miercuri, 11 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În total, 58 de militanți și opt soldați au fost uciși în asaltul asupra Moscheii Roșii din Islamabad, potrivit unui nou bilanț, anunțat de armată, relatează AFP. Bilanțul anterior era de 43 de morți - 40 de militanți și trei soldați. În plus, luptele s-au intensificat, iar islamiștii trag din minarete asupra forțelor de securitate pakistaneze. Armata pakistaneză a lansat ieri dimineață un asalt asupra Moscheii Roșii din Islamabad pentru a-i alunga pe islamiștii refugiați în complex și acuzați că țin ostatici. Responsabilul militar Whaleed Arshad a spus că nu are informații despre soarta lui Abdul Rashid Ghazi, presupusul lider încă aflat în moschee. Nu se știe nimic nici despre sutele de femei și copii care se mai aflau în clădire. Circa 70 % din zonă este sub controlul forțelor pakistaneze, a spus purtătorul de cuvânt. Islamiștii continuă însă să aibă sub control subsolul și cartierele rezidențiale. Radicalii continuă să reziste cu ajutorul armelor automate, grenadelor și lansa-toarelor de rachetă, a recunoscut generalul. Explozii puternice și schimburi de focuri se puteau auzi venind din moschee, de unde ieșea fum gros, probabil provocat de incendiul de la o școală coranică de fete. Oficialii au spus că 100 de militanți comandați de apropiați Al-Qaida au preluat controlul asupra moscheii și țin acolo între 300 și 500 de studenți, printre care femei și copii, pe care îi folosesc ca scuturi umane. Armata transmitea prin difuzoare, ieri dimineață, apeluri adresate persoanelor aflate în complex, cerându-le să iasă cu mâinile ridicate, pentru că în caz contrar vor fi ucise. Ghazi a spus că 1.800 persoane se află alături de el și a subliniat că sunt gata să moară. Sângele lor va declanșa „revoluția islamică“, a promis el. La puțin timp de la lansarea operațiunii, Gzhazi a telefonat la o televiziune privată, acuzând guvernul de „genocid”. „Mă întreb dacă guvernul a avut vreodată intenția de a dezamorsa criza. Tot ce vrea este un genocid”, a spus el. Președintele Pervez Musharraf spunea până acum că este reticent în legătură cu lansarea unui asalt general asupra moscheii, temându-se de o baie de sânge. Ciocnirile au început la 3 iulie, obligând autoritățile să decidă un asediu asupra complexului. Potrivit unui bilanț oficial, 24 de persoane au murit de la declanșarea crizei, neluându-se în calcul victimele asaltului.În total, 58 de militanți și opt soldați au fost uciși în asaltul asupra Moscheii Roșii din Islamabad, potrivit unui nou bilanț, anunțat de armată, relatează AFP. Bilanțul anterior era de 43 de morți - 40 de militanți și trei soldați. În plus, luptele s-au intensificat, iar islamiștii trag din minarete asupra forțelor de securitate pakistaneze. Armata pakistaneză a lansat ieri dimineață un asalt asupra Moscheii Roșii din Islamabad pentru a-i alunga pe islamiștii refugiați în complex și acuzați că țin ostatici. Responsabilul militar Whaleed Arshad a spus că nu are informații despre soarta lui Abdul Rashid Ghazi, presupusul lider încă aflat în moschee. Nu se știe nimic nici despre sutele de femei și copii care se mai aflau în clădire. Circa 70 % din zonă este sub controlul forțelor pakistaneze, a spus purtătorul de cuvânt. Islamiștii continuă însă să aibă sub control subsolul și cartierele rezidențiale. Radicalii continuă să reziste cu ajutorul armelor automate, grenadelor și lansa-toarelor de rachetă, a recunoscut generalul. Explozii puternice și schimburi de focuri se puteau auzi venind din moschee, de unde ieșea fum gros, probabil provocat de incendiul de la o școală coranică de fete. Oficialii au spus că 100 de militanți comandați de apropiați Al-Qaida au preluat controlul asupra moscheii și țin acolo între 300 și 500 de studenți, printre care femei și copii, pe care îi folosesc ca scuturi umane. Armata transmitea prin difuzoare, ieri dimineață, apeluri adresate persoanelor aflate în complex, cerându-le să iasă cu mâinile ridicate, pentru că în caz contrar vor fi ucise. Ghazi a spus că 1.800 persoane se află alături de el și a subliniat că sunt gata să moară. Sângele lor va declanșa „revoluția islamică“, a promis el. La puțin timp de la lansarea operațiunii, Gzhazi a telefonat la o televiziune privată, acuzând guvernul de „genocid”. „Mă întreb dacă guvernul a avut vreodată intenția de a dezamorsa criza. Tot ce vrea este un genocid”, a spus el. Președintele Pervez Musharraf spunea până acum că este reticent în legătură cu lansarea unui asalt general asupra moscheii, temându-se de o baie de sânge. Ciocnirile au început la 3 iulie, obligând autoritățile să decidă un asediu asupra complexului. Potrivit unui bilanț oficial, 24 de persoane au murit de la declanșarea crizei, neluându-se în calcul victimele asaltului.