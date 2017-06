52 de persoane, salvate de poliţiştii de frontieră români în Marea Egee

1

Hristos a inviat

Frontex o gluma a UE, Europa a ajuns sat fara caini. Asa se pazeste frontiera Europei? Inaintasii nostri au luptat si si-au dat viata, aparand civilizatia europeana , iar noi acum i-i aducem de buna voie pe cei ce vor disparitia europenilor. I-i primim cu flori si cu lautari pe viitori stapani ai Europei. Cei care vin acum in Europa si cer "azil" sau sant "refugiati", nu vor altceva decat instalarea islamului in Europa. Oameni buni treziti-va, nu va lasati pacaliti,Europa este sub asediu islamic asa cum nu a fost niciodata. Indivizii astia trebuiesc intorsi acolo de unde au venit , nu au ce cauta in Europa, islamul este incompatibil cu democratia, cu valorile crestin europene, cu toleranta.Islamul nu este o religie ci este o ideologie criminala la fel ca nazismul si comunismul.