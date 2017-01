50 de ani de operă la Constanţa, din care 47 şterşi cu buretele

50 de ani de operă la Constanța, din care 47 șterși cu buretele

Opera Constanța a fost înființată în anul 1957, prima reprezentație având loc la 24 martie 1958, cu „Liliacul”, de Johann Strauss. Însă istoria instituției a fost ștearsă cu buretele; de pe site-ul oficial al instituției lirice aflăm că Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a fost înființat în 2004, prin reorganizarea instituțiilor existente la acea dată, Teatrul de Operă, Balet și Simfonic. Nimic despre perioada 1957 - 2004. Poate s-o mai fi salvat ceva prin cronicile vremii, prin cărțile de specialitate, prin cv-urile soliștilor care au evoluat aici de-a lungul timpului. Cert este că de pe site-ul oficial al companiei (care primește însă o notă bună deoarece, spre deosebire de alte instituții, oferă un calendar al evenimentelor actualizat) aflăm doar că Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a fost înființat în 2004, prin reorganizarea instituțiilor existente la acea dată, Teatrul de Operă, Balet și Simfonic. Și se face apoi o pledoarie pentru noua instituție creată prin comasarea acestor companii care și-au pierdut, astfel, tradiția și istoria. Actuala conducere a teatrului marchează însă 50 de ani de existență a Operei Constanța, devenită, iată, din instituție, un simplu compartiment. E bine că nu s-a uitat măcar atât, data oficială a nașterii instituției lirice locale. Special pentru acest eveniment, conform unui comunicat, stagiunea din luna decembrie a instituției cuprinde premiera „Carmen”, un Concert de gală, precum și „Liliacul”, de fapt primul spectacolul cu care a ieșit la rampă Opera Constanța, în urmă cu 50 de ani. Premiera „Carmen” de G. Bizet, este programată pentru 8 decembrie, în regia Răsvanei Cernat, scenografia Eugeniei Tărășescu Jianu, coregrafia lui Mihail Mototilov. Dirijorul premierei va fi Răzvan Cernat. Concertul de gală este programat pe 14 decembrie, cu pagini celebre din opere, sub bagheta lui Gheorghe Stanciu, iar pe 15 decembrie, va avea loc spectacolul „Lilia-cul”, de J. Strauss, sub bagheta lui Radu Ciorei.