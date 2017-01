50.000 de sticle cu aghiazmă, pregătite pentru Boboteaza din Portul Tomis

Ca în fiecare an, sărbătoarea Bobotezei, de pe data de 6 ianuarie, prilejuiește organizarea la Constanța a unor ample evenimente religioase, ce culminează cu aruncatul crucilor în apele reci ale Portului Tomis. Arhiepiscopia Tomisului a pregătit pentru această mare sărbătoare creștină o manifestare ce debutează duminică, 6 ianuarie, la ora 9, cu Sfânta Liturghie, oficiată de IPS Teodosie, alături de un sobor de diaconi și preoți, la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții „Apostoli Petru și Pavel“. În jurul orei 12, Arhiepiscopul Tomisului va conduce tradiționala procesiune de la Catedrală în Portul Tomis. Totodată, în celelalte biserici constănțene se va oficia Sfânta Liturghie, iar apoi preoții vor veni împreună cu credincioșii la Catedrală pentru a participa la această procesiune. Nu lipsesc din procesiunea din acest an care trase de boi și măgari, împodobiți cu colaci și ștergare. Studenți ai Facultății de Teologie și membrii ai Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români vor purta pe brațe icoanele sfinților creștini. În Portul Tomis, se va amenaja, ca în fiecare an, o scenă în apropierea apei, de unse se va oficia slujba religioasă. De la Biroul de presă al Arhiepiscopiei Tomisului am aflat că s-au pregătit, pentru Boboteaza din acest an, 50.000 de sticle cu Aghiazma Mare, ce vor fi dăruite credincioșilor participanți la slujba din Portul Tomis. La Constanța, a devenit deja o tradiție ca apa sfințită să fie împărțită de către Arhiepiscopia Tomisului în sticle de plastic, de jumătate de litru, având lipite icoana cu Sfânta Treime. Mulți credincioși consideră că măsura este binevenită, mult mai igienică. Totodată, carele cu boi și măgari, purtând budane (butoaie mari din lemn), vor pleca după sfințirea apei din Portul Tomis în procesiune pe cele cinci artere importante ale orașului. Astfel, cei care nu pot participa la slujba din Portul Tomis își vor procura Aghiazma Mare de la preoții ce vor însoți carele. De menționat faptul că, din păcate, Boboteaza a ajuns sa fie celebrată în România numai în „compania\\\\\\\\\\\\\\\" jandarmilor și a polițiștilor. Astfel, pentru slujbele care au loc duminică în toata bisericile a fost mobilizat un număr impresionant de forțe de ordine. Liniștea publică în Portul Tomis va fi asigurată, și în acest an, de peste 200 de jandarmi, care vor fi prezenți încă de la primele ore ale dimineții de duminică în zona Catedralei și a Portului. Preoții au început sfințirea caselor De aseară, preoții au început să meargă în parohia lor, la enoriași acasă, pentru a le sfinți casele, stropindu-le cu apă sfințită. Biserica a stabilit ca sfințirea caselor credincioșilor să se facă prin două rânduieli de slujbă distincte, care se completează reciproc. Prima rânduială este stropirea caselor cu Aghiazmă Mare în ajunul Bobotezei. La fel de importantă și este cea de a doua rânduială și anume slujba sfeștaniei sau Aghiazmei Mici, care se săvârșește la mutarea în casă nouă și apoi se repetă în fiecare an sau chiar mai des atunci când lucrarea răului se face simțită în vreun fel în casă.