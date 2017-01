5.000 de constănţeni stau la mila Primăriei

Pentru o locuință socială,

5.000 de constănțeni stau la mila Primăriei

Doar trei locuințe sociale în regim de închiriere pentru cei care nu au un acoperiș deasupra capului au acordat autoritățile locale constănțene de la începutul acestui an. Lista de așteptare este lungă, 5.000 de cereri fiind în evidența Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța. Valeriu Tâlpălaru este un bărbat disperat pentru că nu are locuință. După ce și-a vândut apartamentul și și-a susținut băiatul la Facultatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, acum a ajuns să locuiască cu chirie. Problemele de sănătate, prețurile mari și lipsa unui loc de muncă l-au adus în pragul disperării. „După facultate, băiatul a plecat la mama lui în Italia la muncă. Am fost ajutat de băiat cu bani, dar trebuie să se întoarcă în țară și nu ne vom mai descurca cu chiria”, susține bărbatul. Singura soluție pe care a întrevăzut-o a fost solicitarea unei locuințe sociale în regim de închiriere. În șase luni s-a mutat de patru ori Degeaba a așteptat până acum, pentru că lista de așteptare este lungă, iar autoritățile locale nu se sinchisesc să facă ceva pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. „Aproximativ 5.000 de cereri sunt în evidența RAEDPP Constanța”, a declarat Mădălina Moțățăianu, directorul Direcției Administrare Imobile în cadrul regiei. În prezent, Valeriu Tâlpălaru locuiește cu chirie în Lumina, însă nu pentru mult timp pentru că nu se mai ajunge cu banii. În ultimele șase luni s-a mutat de patru ori. „Am început demersurile pentru obținerea unei locuințe sociale în 2005 și, în 2006, am primit un răspuns negativ”, ne explică bărbatul. „Vă aducem la cunoștință că, în momentul de față, fondul locativ de stat este în continuă scădere, ca urmare a numărului mare de cereri de revendicare a foștilor proprietari”, era menționat în răspunsul pe care bărbatul îl primea în 2006. Situația nu s-a schimbat nici după doi ani, de la începutul anului 2008 doar trei familii beneficiind de o locuință socială în regim de închiriere, după cum ne-a informat Daniela Lameș, Șef Serviciu Imobile în cadrul RAEDPP Constanța. Radu Mazăre, ocupat cu discotecile După ce a întocmit un dosarului voluminos și birocratic într-un an, Valeriu Tâlpălaru a obținut un punctaj relativ mic, 30 de puncte dintr-un total de 90 de puncte. „Am suferit și un accident vascular în urma căruia am rămas cu o semipareză pe partea dreaptă, care mă împiedică să lucrez. Câștig 100 de lei pe lună, iar băiatul meu ar dori să lucreze ca medic în Constanța. Problema este că nu avem unde să locuim. Dacă nu-mi dau mie, măcar fiului meu să-i dea, mai ales că, în curând, vom intra în colaps de medici, iar el ar dori să lucreze ca medic aici”, ne povestește, necăjit, bărbatul, în vârstă de 67 de ani. A făcut mai multe demersuri de a intra la primar și nici de aici nu a primit vreodată răspuns. „La primar în audiență nu ajunge nimeni pentru că el este ocupat cu discotecile. La Constanța e populația prostită, stau și câte trei-patru ore pentru un amărât de pachet”, răbufnește, necăjit, omul. Nemulțumit de situația în care a ajuns și de lipsa de interes a autorităților locale față de cei nevoiași, bărbatul a trimis scrisori la instituțiile europene, însă nici de aici nu a primit un răspuns afirmativ. În schimb a fost sfătuit să se adreseze Avocatului Poporului din România. În zadar. Bărbatul are cunoștințe de câteva camere libere și nu-și explică de ce nimeni nu stă în ele. „Sunt camere libere și babele mor pe stradă”, încheie Valeriu Tâlpălaru. Chiria unei locuințe sociale este de 0,2 lei mp Consiliul Local Constanța este cel care controlează și răspunde de fondul de locuințe sociale. Dosarele privind repartizarea unei locuințe sociale în regim de închiriere se depun la secretariatul RAEDPP Constanța, Bulevardul 1 Mai, zilnic, între orele 09,00-12,00. Conform unei hotărâri de consiliu local, au acces la locuință socială, în vederea închirierii, fa-miliile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, reali-zat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar. De locuințe sociale pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I și II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii și văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989. Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. Tariful de bază lunar al chiriei pe metru pătrat, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 este de 0,2 lei pe metru pătrat pentru suprafața locuibilă. Conținutul dosarului Actele necesare depunerii și completării dosarelor în vederea obținerii unei locuințe sociale în regim de închiriere sunt: cerere de mână completată de titular, copie xerox a cărții de identitate, a certificatului de căsătorie, a certificatului de naștere, a sentinței de divorț (unde este cazul), declarație notarială din care să reiasă că nu dețineți și nu ați înstrăinat locuința proprietate personală pe teritoriul României de la data de 01.01.1990, adeverință cu domiciliile deținute eliberată de serviciul public comunitar de evidență a persoanelor și stare civilă a municipiului Constanța sau, după caz, din localitatea de domiciliu de la data de 01.01.1990, certificat de la agenția fiscală din care să reiasă că nu ați deținut și nu ați înstrăinat locuința proprietate personală de la data de 01.01.1990, adeverință medicală sau orice act doveditor al existenței unei boli cronice, copie pe actul de studii, adeverință de salarizare - cupon pensie sau, după caz, declarație notarială din care să reiasă că nu realizați venituri.