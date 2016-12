422 de elevi constănţeni se tem că vor înapoia „Bani de liceu“

Bășcălie ministerială

422 de elevi constănțeni se tem că vor înapoia „Bani de liceu“

„Bani de liceu” este titulatura sub care Guvernul României s-a gândit să-i sprijine pe elevii care învață în aceste instituții și care provin din familii cu venituri mici. Conform HG 1488/2004 care înființa această bursă, limita maximă a venitului lunar pe membru de familie era de 150 lei. De acest program pot beneficia elevii care urmează, la cursuri de zi, liceu sau învățământ profesional, școala de arte și meserii și anul de completare. Anul trecut, prin Legea bugetului pe 2008, venitul maxim a fost ridicat la 200 lei. În luna octombrie 2008 a fost aprobată lista beneficiarilor bursei (nota 45643 - semnată de fostul ministru Anton Anton), care s-a publicat pe http://banideliceu.edu.ro și în care județul Constanța figura cu 3.340 de liceeni care primeau lunar 180 lei. La jumătatea acestei luni, s-a primit o notă de la minister (nr. 31699/14.04.2009 - semnată de secretarul de stat Doina Adriana Pană) care modifică nota 45643, în sensul că numai elevii cu venit lunar pe membru de familie sub 150 lei lunar mai beneficiază de această bursă începând cu 1 martie 2009, ceea ce la Constanța ar însemna circa 2.918 liceeni. Tocmai bine, pentru că suntem în luna aprilie, iar elevii au primit deja banii pe luna martie. Conform declarației inspectorului de imagine Mariana Neacșu, pentru cei 422 de constănțeni afectați de această „jonglerie financiară”, ministrul Ecaterina Andronescu a promis că va căuta soluții așa încât să nu fie nevoiți să aducă bani de-acasă. Practic, suma pe care trebuie s-o returneze ar constitui venitul lunar al familiei sau poate chiar mai mult. Dincolo, însă, de aspectul socio-uman, care ridică mari semne de întrebare în ce privește modul cum este gândită în România ajutorarea categoriilor defavorizate, mai există câteva nedumeriri de ordin legal: cum poate modifica un secretar de stat un act semnat de un ministru, chiar dacă „fost”. De asemenea, directorii de licee consideră ultima notă drept un simplu text informativ, nu o decizie, și se întreabă cum să o pună în aplicare? „Părinții copiilor au tot dreptul să ne dea în judecată și ar avea câștig de cauză, fără îndoială”, a declarat prof. Alina Codreanu, directorul adjunct al Liceului Teoretic „George Călinescu”.