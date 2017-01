32 de fetiţe au schimbat păpuşa cu un copil

În 2008

32 de fetițe au schimbat păpușa cu un copil

Pe parcursul anului trecut, 12 mame minore din Constanța au născut. Cinci copii au fost reintegrați în familie, șase au fost plasați la asistenți maternali profesioniști, iar un copil împreună cu familia sa se află la Centrul Maternal Mangalia, așa cum ne-a spus Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC). Trei mame au avut vârsta de 15 ani, șase mame împliniseră 16 ani, iar trei aveau 17 ani. În urmă cu un an și jumătate M.C., în vârstă de 16 ani, a născut o fetiță, prețul unei iubiri de câteva săptămâni. Micuța s-a născut cu labele de la picioare întoarse. Părăsită de mamă de la o vârstă foarte fragedă, cu un tată bolnav de TBC, tânăra mamă din Chirnogeni a vrut inițial să-și abandoneze copilului. Însă perioada cât a stat cu fetița în spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate a apropiat-o foarte mult de copil. „Plângea în fiecare zi în spital și spunea cum să-și părăsească ea copilului așa cum a făcut mama ei cu ea”, ne povestește Roxana Onea. Așa se face că, într-un final, a decis că nu-și va abandona copilul. În tot acest timp a primit ajutor de la DGASPC și de la primărie. Chirurgul Constantin Tica din Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a operat copilul în mai multe rânduri. Dacă, la vârsta de un an și două luni, fetița se târa, după numai trei luni de la intervenție copilul a făcut primii pași. Reprezentanții Protecției Copilului sunt foarte mulțumiți de felul în care M.C. și-a crescut copilul în tot acest timp. Micuța s-a dezvoltat foarte bine. Numai că toate autoritățile și-au îndreptat atenția către copil și mai puțin către mamă. Așa se face că tânăra, care se apropie acum de vârsta majoratului, a rămas din nou însărcinată. Cu alt bărbat de astă dată. În prezent, ea este internată în spital și așteaptă să nască. „Nimeni nu a consiliat-o: «vezi ce faci, ferește-te» și să-i spună despre mijloacele de contracepție. De asta zic: nu-i suficient să luptăm numai noi, trebuie să facă și medicul de familie din localitate ceva în acest sens”, ne povestește Roxana Onea. Toți se întreabă ce va face tânăra cu doi copii? Condițiile de acasă sunt aceleași, iar tânăra mamă nu are niciun sprijin. La numai 13 ani, B.A, dintr-o localitate apropiată de Constanța, a născut un băiat. Inițial, mama fetei s-a plâns că fiica ei a fost violată, lucru care nu s-a confirmat. Nu era prima fată care-i făcea un astfel de pocinog. Și fata cea mare a dat naștere unui copil pe vremea când era minoră. Bunica și-a dat nepotul de la prima fată la asistentul maternal, care l-a crescut vreme de un an. Probabil, aceeași soartă o va avea și cel de-al doilea nepot, cred angajații direcției. Roxana Onea crede că femeia nu vrea să-și facă de râs familia în comună. De la începutul anului, 32 de minore au devenit mame În primul semestru al acestui an numărul minorelor care au născut a crescut foarte mult. Astfel, s-au înregistrat 32 de nașteri cu mame minore cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. „Din totalul de 32 copii născuți, doar pentru patru s-a instituit o măsură de protecție, ceilalți copii fiind reintegrați în familie. Consider că față de anii anteriori -2002, 2003 numărul mamelor minore care nasc a mai scăzut. Cifra se menține ridicată în cazul mamelor de etnie romă”, ne-a spus Roxana Onea. DGASPC continuă două proiecte derulate în parteneriat cu UNICEF și SERA care au ca obiectiv prevenirea abandonului precoce și prevenirea sarcinilor nedorite. „Ar trebui subliniat rolul medicilor de familie care pot monitoriza familiile în care există riscul unor sarcini nedorite, în acest sens putând să promoveze mai eficient în teren educația contraceptivă”, adaugă purtătorul de cuvânt. 2.000 de copii născuți de minore La nivel național, fete cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani au născut, anul trecut, peste 2.000 de copii, potrivit unor date statistice, informează Ministerul Sănătății Publice. Statisticile arată că cei mai mulți copii, respectiv 1.473, au fost aduși pe lume de tinere cu vârsta de 15 ani, alți 464 de copii au fost născuți de mame cu vârsta de 14 ani, 83, de mame cu vârsta de 13 ani, 14 copii, de fete de 12 ani, iar un copil a fost adus pe lume de o mămică de 11 ani. De asemenea, tot în 2007, potrivit declarației ministrului Sănătății, Eugen Nicolăescu, de la finalul lunii iunie, au fost înregistrate 535 de întreruperi de sarcină la tinere cu vârste până în 15 ani. În anul 2006 au fost înregistrați 1.942 de copii născuți de mame cu vârste între 11 și 15 ani. Și în 2006, o mămică de 11 ani a adus pe lume un bebeluș. De asemenea, 14 copii au fost născuți de mame în vârstă de 12 ani, 65, de mame în vârstă de 13 ani, 471 de copii, de mame având 14 ani, iar cei mai mulți copii, respectiv 1.391, au fost aduși pe lume de tinere având 15 ani.