24 de case inundate în Sinoe

Case dărâmate, familii evacuate, fântâni inundate, animale moarte sunt doar câteva dintre nenorocirile care s-au abătut asupra localității Sinoe. „De la 1 noapte, până pe la 2,30 a plouat de nu vedeai la un metru distanță. Am înțeles că s-au înregistrat 119 litri pe metrul pătrat”, ne povestește primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni. „Am încercat să ies pe poarta casei însă nu am reușit. De abia de dimineață am văzut cât de tragică este situația”, mărturisește primarul. Inițial, se vorbea despre 17 locuințe afectate, însă numărul lor a crescut odată cu evaluarea la fața locului a comisiei. În total, au fost inundate 24 de gospodării. Ieri dimineață au fost deja evacuate din gospodării trei familii. O familie care stătea cu chirie s-a mutat la părinți, o alta la rude, iar cea de-a treia a fost mutată în Căminul Cultural. Peste 50 de fântâni din satul Sinoe au fost inundate. Locuitorilor din sat le vor fi împărțite sticle cu apă potabilă. La capitolul pierderi se adaugă 40 de grădini, 4 km drumuri pietruite, două podețe, un grajd, 70 păsări, două capre și un purcel. Primarul localității ne-a spus că el locuiește în sat de mulți ani, însă niciodată n-a văzut asemenea ploi. În comuna Istria au fost afectate patru dependințe, așa cum ne-a spus primarul Ioan Herdean. Cantități mari de precipitații s-au înregistrat și la Baia - 83,8 litri, Nuntași - 82,0 litri, Ciobanu - 30 litri, se arată într-un comunicat al Direcției Dobrogea Litoral „Apele Române”.