2.500 de oameni care au lucrat pe terenul pe care s-au prăbuşit turnurile gemene au cancer

2.500 de oameni care au lucrat pe terenul pe care s-au prăbușit turnurile gemene au cancer

Peste 2.500 dintre angajații care au lucrat în Ground Zero, locul unde s-au prăbușit turnurile gemene World Trade Center din New York, sunt bolnavi de cancer, iar un număr foarte mare dintre ei cer despăgubiri pentru această boală, scrie New York Post.Numărul bolnavilor s-a dublat față de anul trecut, când publicația a identificat 1.140 de cazuri de cancer.Organizația Mondială a Sănătății a identificat 1.655 de respondenți bolnavi de cancer din totalul de 37.000 de membri ai echipelor de salvare (polițiști, angajați din domeniul sanitar și alți muncitori din oraș) intervievați.Dacă se adaugă pompierii și persoanele specializate în acordarea primului ajutor, numărul total al oamenilor care au lucrat în Ground Zero și care sunt bolnavi de cancer ajunge la 2.518 de persoane. Departamentul de Pompieri din New York a raportat 863 de membri care suferă de această boală, în urma tratamentelor administrate după prăbușirea turnurilor gemene, din 11 septembrie 2001.Organizația Mondială a Sănătății a explicat că majoritatea persoanelor din echipele de salvare din septembrie 2001 au fost mai predispuși apariției de cancer (de prostată, tiroidă sau leucemie) față de restul populației, scrie Ziarul Financiar.