2.000 de pacienți riscă să se fi îmbolnăvit de HIV în spital

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Alertă medicală în Statele Unite. Aproape două mii de pacienți ai unui spital din New York au fost avertizați că ar fi putut contacta hepatita B și C, precum și virusul HIV. Este vorba despre persoanele diabetice care, din noiembrie 2009 și până la 16 ianuarie 2013, au fost injectate cu insulină.Acestea au primit tratamentul cu ajutorul unui pix pentru insulină care poate fi refolosit, însă numai pentru un singur pacient. Spitalul, însă, a schimbat numai acul și a folosit același pix pentru toți bolnavii, expunându-i astfel la boli care se transmit prin sânge. Este a doua oară în ultima lună când un spital din New York face un astfel de anunț. Deocamdată nu au fost descoperite persoane care să se fi îmbolnăvit, însă toți pacienții au fost chemați pentru analize.