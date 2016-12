190.000 euro îi pot reda viaţa lui Robert Andrei

O picătură de sânge îl ține în viață și tot ea îl omoară

190.000 euro îi pot reda viața lui Robert Andrei

O picătură de sânge îi prelungește viața, însă bolnavul nu ajunge la maturitate. Este și cazul lui Robert Andrei Alexandru, un băiețel de doi ani și opt luni din Constanța care suferă de betatalasemie majoră. Transfuziile lunare de sânge îl țin în viață și tot ele îi ucid organele. Singura lui salvare este transplantul de măduvă, intervenție care costă 190.000 de euro. Familia Alexandru din Constanța a așteptat cu nerăbdare nașterea lui Robert Andrei. S-au bucurat de primii pași făcuți, de primele cuvinte rostite, de primul zâmbet, până într-o noapte când micuțului i s-a făcut rău și a fost transportat la urgență. La spital i-au fost făcute toate analizele și atunci au aflat cumplita veste: băiatul suferă de betatalasemie majoră. „Doctorul Apostol l-a monitorizat, însă apoi am plecat cu el la București. Suntem luați în evidențele Institutului Național de Hematologie Transfuzional, iar doctorul Vlădăreanu este cel care are grijă de băiețel. Singura scăpare este, pentru suflețelul meu, un transplant de măduvă în Italia, care costă 190.000 euro”, adaugă tatăl. 150.000 de euro reprezintă costul operației, căutarea donatorului între 20.000 și 30.000 de euro, și 10.000 de euro analizele aferente. Băiețelul face lunar transfuzii de sânge Acum are doi ani și șase luni și are mai mult ca oricând nevoie de ajutorul nostru pentru a supraviețui. Face lunar transfuzii de sânge. „Dacă se adună prea mult sânge în el îi afectează celelalte organe, de aceea micuțul ar avea nevoie de un transplant de măduvă”, ne spune, îngrijorat, tatăl. Betatalasemia este o boală genetică, ce afectează producția de hemoglobină din organism. Copilul se naște cu această afecțiune atunci când ambii părinți sunt purtători ai genei. Transplantul de măduvă este singura salvare, însă aceia care nu au un donator în familie sunt pierduți. Ambii părinți și-au făcut testele necesare pentru a afla dacă pot fi ei donatori, însă niciunul nu prezintă garanții. Deși mama micuțului este compatibilă în proporție de 50%, medicii spun că nu este suficient. Sângele îl ține în viață și-l ucide în același timp Viața lui Robert Andrei Alexandru pare aparent normală, însă numai familia știe prin câte greutăți a trecut pentru a-l vedea pe băiat fericit. Boala se manifestă prin stări de oboseală înainte de transfuzii. În rest, el nu are nici un simptom, doar că obosește mai repede, nu se poate juca în parc la fel ca orice copil de vârsta lui. Nu înțelege ce i se întâmplă, însă nici nu se bucură de lucrurile mărunte la fel ca oricare alt copil de vârsta lui. Lunar, părinții îl duc la București pentru transfuzia de sânge, stă o zi internat în spital, după care se întoarce acasă, la Constanța. Ultima transfuzie de sânge i-a fost făcută la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru că era înainte de Paște, dar mai ales pentru că veniturile familiei s-au redus considerabil și nu-și mai permite să meargă la București. „Ca părinte, ți se rupe sufletul când vezi că băiatul tău se luptă să supraviețuiască de la o vârstă atât de fragedă și tu nu-l poți ajuta. Dorim să fie un copil normal, să nu mergem lună de lună cu el la spital, să nu mai obosească, să nu ne facem zilnic griji că unul dintre organe ar putea ceda”, se destăinuiește Florin Alexandru, tatăl lui Robert. În prezent, Robert este ținut în viață cu transfuzii de sânge, dar tocmai această procedură o să-l ucidă într-o zi, pentru că organele se încarcă de fier și cedează. Totuși, fiecare picătură de sânge îi prelungește viața, însă nu se știe până când, pentru că puțini sunt aceia care ajung la maturitate. Robert Andrei are nevoie de ajutorul nostru Veniturile familie sunt extrem de reduse, ambii părinți având salariul minim pe economie, de aceea suma de 190.000 de euro este cu mult peste puterile lor. Părinții lui Robert nu și-au pierdut speranța, dar nici nu îndrăznesc să spere că statul le va aloca banii pentru operația în străinătate. Cu toate acestea, au adunat hârtii, au întocmit dosarul și l-au depus la sediul Direcției pentru Sănătate Publică, ca mai apoi să ajungă la Ministerul Sănătății și, în final, să aștepte un donator. Între timp, ei fac tot posibilul să strângă banii pentru operație, având strânși, până acum, 4.000 de euro. Ajutați-l pe Robert Andrei și oferiți-i o viață normală înainte de a fi prea târziu. Dacă doriți, puteți depune bani în conturile deschide de titularul Florin Alexandru, tatăl băiețelului, la BRD-Goupe Société Générale: CONT EURO: RO83BRD E140 SV70726681400; CONT RON: RO52BRDE140SV70726331400. Pentru mai multe informații, puteți contacta familia Alexandru la numărul de telefon 0767. 506.651.