15.000 de copii abandonaţi, în fiecare an, în fostele ţări comuniste

15.000 de copii abandonați, în fiecare an, în fostele țări comuniste

Ştire online publicată Joi, 22 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Practica moștenită din comunism constând în abandonarea copiilor în îngrijirea statului s-a menținut într-un ritm de 15.000 de abandonuri pe an în 21 de țări europene și asiatice provenite din fostul bloc comunist, a anunțat, ieri, la Sofia, Marie-Pierre Poirier, director regional al UNICEF, informează AFP.„Multe țări mizează încă pe plasarea în instituții, neglijând dovezile că această practică contravine total intereselor copilului și duce la handicapuri fizice și cognitive pe viață”, a declarat oficialul UNICEF, în cursul unei conferințe la care au participat miniștri și experți din 21 de țări.Potrivit unui raport al UNICEF, jumătate din cei 31.000 de copii cu vârste sub 3 ani plasați în instituții din această regiune se află în Rusia. Cu 654 de copii plasați din 100.000 de copii cu vârste sub 3 ani, Bulgaria se află pe primul loc în cazul copiilor de această vârstă abandonați în cămine.Numai trei țări - România, Croația și Serbia - au interzis plasarea în instituții a copiilor cu vârste sub 3 ani, se arată în raport.În prezent, 1,3 milioane de tineri cu vârste de cel puțin 18 ani din Europa de Est și Asia Centrală, trăiesc separați de familiile lor. „Aceste cifre sunt cele mai ridicate din lume”, arată raportul. „Este vorba de o moștenire a politicii sovietice, care plasa interesele publice deasupra intereselor private și ceda statului principala responsabilitate de a crește copiii”, se precizează în document, realizat în cadrul campaniei destinate combaterii abandonului copiilor cu vârste mai mici de 3 ani.Campania a fost lansată de UNICEF și Înaltul comisariat al ONU pentru drepturile omului, în iunie 2011.