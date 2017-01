148 de persoane spitalizate în Ucraina, după deraierea trenului cu fosfor

Ştire online publicată Vineri, 20 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un număr de 148 de persoane au fost spitalizate în Ucraina după deraierea tre-nului care transporta fosfor, au anunțat echipele de intervenție care curățau, ieri, locul accidentului, transmite AFP. Potrivit unui bilanț precedent, 72 de persoane au fost spitalizate. Printre cei internați se numără în prezent 43 de copii, dar starea lor nu este gravă și nu le pune viața în pericol, a subliniat Igor Gherici, șeful departamentului local al Ministerului Sănătății. Accidentul s-a produs luni după-amiază, când 15 vagoane-cisternă ale unui tren care transporta fosfor galben, inflamabil și foarte toxic, s-au răsturnat în regiunea Lvov. Șase dintre ele au luat foc, generând un nor toxic care a acoperit o suprafață de 86 de kilometri pătrați. Pompierii continuă să acopere locul accidentului cu spumă extinctoare, pentru a răci fosforul scurs și a preveni un nou incendiu, temperaturile depășind 30 de grade în Ucraina. „Situația este stabilă și sub control. Nu s-a creat panică", a de-clarat șeful departamentului regional al ministerului, Pavlo Vasilenko. Totuși, mulți ucraineni și-au trimis copiii departe de zona sinistrată, locuită de 11.000 de persoane, pentru a evita contaminarea. Cu toate acestea, autoritățile dau asigurări că populația nu mai este amenințată și că în localitățile vecine nu s-a înregistrat o creștere a concentrației de fosfor.