13 membri Anonymous inculpaţi pentru piraterie informatică

13 membri Anonymous inculpați pentru piraterie informatică

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

13 presupuși membri ai colectivului de pirați informatici Anonymous au fost inculpați, joi, în Statele Unite, pentru o serie de atacuri împotriva unor companii și organizații americane, informează AFP.Actul de inculpare, făcut public la Alexandria, Virginia (estul SUA), îi acuză pe cei 13 hackeri prezumtivi de atacuri, între septembrie 2010 și ianuarie 2011, contra Motion Picture Association of America (MPAA, sindicatul studiourilor de film), Recording Industry Association of America, Visa, MasterCard sau Bank of America.