Radu Mazăre: „Ca să știe și cârcotașii unde merg banii de la bariere”

100.000 de euro de la Primărie trec prin buzunarele TV Neptun

„Ca să știe și cârcotașii, iată unde merg banii de la bariere. La spectacolele susținute în vara aceasta pe scena de la Cazinoul din Mamaia”, a anunțat primarul Radu Mazăre, joi seara, la conferința de presă susținută pe o terasă din Mamaia, unde edilul i-a prezentat pe oaspeții din Argentina care îi vor învăța în această vară pe constănțeni și pe turiști să danseze tangou. În esență, este vorba de o sumă cuprinsă între 80.000 și 100.000 de euro care, potrivit primarului, vor acoperi, în vara aceasta, cheltuielile pentru spectacolele susținute pe scena Cazinoului din Mamaia, atât de artiștii teatrului „Oleg Danovski” cât și de șase invitați din Mar del Plata - Argentina. Pledoarie de 100.000 de euro Patru dansatori, o solistă și un dirijor de la Orchestra Simfonică Municipală din Mar del Plata vor prezenta în fiecare week-end spectacole de tangou pe scena de la Cazinoul din Mamaia. Dacă ar fi să îl cităm pe primarul Radu Mazăre, este vorba despre artiști consacrați din Argentina, cu palmaresuri de invidiat și participări și recunoașteri la numeroase competiții și festivaluri din întreaga lume. Cei șase oaspeți din Argentina au fost prezentați presei și au debutat, totodată, în fața publicului, joi seara. „Dacă acum trei ani v-am adus o trupă de samba din Brazilia, și știu că atunci a reprezentat un punct de mare atractivitate pentru turiști, de data aceasta, turiștii vor putea vedea și vor putea învăța să danseze celebrul tangou argentinian. Este un spectacol deosebit, este unic. Eu am fost până la Buenos Aires să văd un astfel de spectacol”, a declarat Mazăre la conferința de presă. Spectacolul, așa cum a susținut tot edilul, „reprezintă ceva exotic”. Mai trebuie menționat și faptul că pentru derularea spectacolului își dau concursul și angajații Teatrului „Oleg Danovski”, în speță orchestra și personalul tehnic, fără contribuția cărora, evident, spectacolul nu ar avea atâta consistență. În paranteză fie spus, edilul ar fi putut să amintească două vorbe și despre artiștii noștri în cadrul conferinței de presă de deschidere a stagiunii estivale. Trecem, însă, peste aceste mici scăpări (în fond, nimeni nu este perfect), la un alt aspect al proiectului Primăriei Constanța și anume cel financiar. Distracția estivală costă administrația locală constănțeană 80.000 de euro, dacă ar fi să ne luăm după Petrică Munteanu, directorul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanța, sau 100.000 de euro, potrivit declarațiilor primarului. Iar suma a fost făcută publică la „insistențele” primarului care și-a încheiat pledoaria la conferința de presă cu „să știe și cârcotașii unde merg banii de la bariere”, într-un exercițiu de transparență, cerând parcă jurnaliștilor să solicite mai multe detalii despre aspectul financiar. În direct… intermediarul După așa o pledoarie, primarul s-ar aștepta, probabil, numai la vorbe de bine, aplauze la scenă deschisă și, de ce nu… alte voturi peste patru ani, mai ales că a dat dovadă și de transparență (?). Dar, pentru cine are urechi de auzit și ochi de văzut, iată cum stau lucrurile. Contactat telefonic, directorul Petrică Munteanu ne-a declarat că suma variază între 80.000 și 100.000 de euro ca urmare a unor evaluări aproximative ale unor cheltuieli. „Nu am știut dacă biletul de acolo până în România ne va costa 1.020 de euro sau 1.200 de euro”, ne-a exemplificat Munteanu. Mai apoi, trebuie menționat, tot potrivit declarațiilor reprezentantului primăriei, că banii vor acoperi toate cheltuielile privind derularea spectacolelor pe timp de vară în stațiunea Mamaia. Petrică Munteanu nu a știut însă, să ne spună care este suma alocată exclusiv pentru oaspeții din Argentina. A menționat doar că acestora li se asigură transportul, cazarea și masa. Am vrut, totodată, să aflăm și câți bani le revin, din cei 80.000 sau 100.000 de euro, artiștilor noștri care prestează seară de seară pe scenele estivale. Nici la această întrebare Petrică Munteanu nu a avut un răspuns, el menționând „doar” că… cei care au obținut contractul în urma licitației pentru acest proiect știu mai multe detalii, mai exact cum se împart banii. Intermediarul, cu alte cuvinte. Iar firma care se pare că a câștigat contractul cu primăria, contract care se pare că valorează între 80.000 și 100.000 de euro, ar fi, potrivit lui Petrică Munteanu, „SOTI”. Nimeni alta, probabil, decât firma la care edilul Radu Mazăre a fost, la un moment dat, acționar. Mai exact ar fi vorba despre TV Neptun. Astfel s-ar explica, probabil, și interesul manifestat de tv-ul amintit în a transmite în direct de la conferința de presă de lansare a stagiunii estivale până la secvențe din spectacolul de deschidere. Așadar, dacă ar fi să punem cap la cap declarațiile primarului cu cele ale directorului din subordine am putea eventual concluziona că banii de la bariere trec, cel puțin în primă fază, prin buzunarele postului local de televiziune de care edilul nu este deloc străin. Sarcini de serviciu Cât despre remunerația angajaților teatrului constănțean, lucrurile sunt simple. Este bine cunoscut faptul că prestațiile lor sunt în contul salariului lunar. Surse din cadrul instituției ne-au confirmat ceea ce se știa, de fapt, că cel puțin până acum (doar nu este primul an când se țin spectacole în Mamaia) prestațiile de la Cazino au fost… „sarcini de serviciu”, ei neluând bani în plus la salariu. Lucru care, probabil, se va întâmpla și în această vară. Și asta în ciuda faptului că de la administrația locală se alocă numai în vara aceasta aproape 100.000 de euro pentru aceste acțiuni. Unde se duc acești bani, cum îi împarte „intermediarul”, cât iau argentinienii, cât angajații de la teatrul constănțean va trebui să ne spună firma contractoare. În plus, îndrăznim din nou să le cerem, public, celor din primărie, să ne spună când s-a organizat licitația, cine a participat la ea, în afară de firma câștigătoare, și, mai ales, unde a fost anunțată? Apoi, ar mai fi interesant de aflat de ce a preferat primăria un intermediar, când există atâtea alte modalități de a contracta astfel de spectacole, cum ar fi, spre exemplu, direct cu instituția constănțeană (metodă care a fost practicată, la un moment dat, de teatrele constănțene, iar în urma unor astfel de prestații, instituțiile aveau și venituri, iar angajații erau remunerați pe măsură!!!), mai ales că teatrul dispune de la personal artistic și tehnic până la aparatura tehnică necesară, astfel încât să nu mai fie nevoie de alte contracte de subînchiriere care să ducă banii în alte buzunare… Cu atâtea necunoscute în problemă, cerem, pe această cale, Primăriei Constanța să facă public contractul rezultat în urma licitației la care a făcut referire directorul Petrică Munteanu.