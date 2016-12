Un vaccin de origine canadiana impotriva Ebola, maladie care a provocat peste 11.000 de decese in Africa de Vest, este eficace "in proportie de pana la 100%" impotriva virusului mortal care provoaca aceasta boala, a anuntat vineri ...

Infarctul intestinal reprezintă o scădere a fluxului sangvin la nivel intestinal, care are drept consecință ischemia porțiunii de intestin afectată și inflamația acestuia. Reducerea irigației intestinale poate fi determinată de un embol ...

Bronșiolita acută este o boală inflamatorie a căilor aeriene, care apare an de an la cei mici. „La ora actuală, unul din trei copii cu vârsta mai mică de un an prezintă cel puțin un episod de bronșiolită acută. Dintre cei internați ...