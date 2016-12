Toate ştirile despre Nicusor Constantinescu în ziarul Cuget Liber Online.

Nicusor Constantinescu

Nascut: 29 Octombrie 1966

Nationalitate : Romana, 2 copii (Smaranda si Stefan)

Domiciliu : Constanta

Constantinescu Nicusor Daniel a castigat functia de consilier la Consiliul Local Constanta in anul 2000. In anul 2004 a devenit presedintele Consiliului Local Constanta.

Studii

1982 - 1985: Urmeaza cursurile liceului "Mihai Viteazul" din Ploiesti.

1987 - 1991: Urmeaza cursurile "Institutului de Marina Civila", Constanta - Facultatea de Electromecanica si isi da licenta in specializarea - Inginer Electromecanic.



