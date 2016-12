Toate ştirile despre nicolae matei în ziarul Cuget Liber Online.

Nicolae matei

Primarul din Navodari, Nicolae Matei s-a nascut pe data de 3 august 1967 in localitatea Slatioara, judetul Valcea. Din anul 1985 Matei isi desfasoara activitatea profesionala in Navodari, locuind in acest oras.



416 articole cu tagul "nicolae matei". Ultima ştire adaugata Duminică, 05 Iunie 2016.