Mihai și Elwira Petre și-au amintit de începuturile lor și de cât de greu le-a fost până au reușit. "Eu am crescut într-o familie normală și Elwira la fel. Dansul este destul de costisitor, dar la un nivel mare, nu cum spune toată lumea că ...

Mihai Petre va face parte din juriul show-ului „Dancing with the stars”, pe care Antena 1 îl pregătește telespectatorilor în această toamnă. „Dancing with stars este, după părerea mea, cel mai complex și mai spectaculos ...