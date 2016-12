Duminică, 4 decembrie, de la ora 20.30, în Doors Club, constănțenii sunt invitați la concertul extraordinar Compact. Trupa Compact a luat ființă în 1977, la Cluj, însă a intrat în atenția publicului abia în 1981, an în care și-a găsit ...

Clubul Doors a redeschis, vineri, 14 octombrie, seria evenimentelor cu un concert extraordinar „Holograf Back in Town!”. Clubul a fost neîncăpător, fapt ce a demonstrat, încă o dată, că Holograf este una dintre cele mai ...

Vineri, 14 octombrie, Doors Club redeschide seria evenimentelor de succes - Back in Town with HOLOGRAF! Primele trupe rock apărute în România au fost trupe studentești, iar primele festivaluri ale acestui gen au fost la rândul lor ...

Astăzi, în Club Doors, de la ora 20, are loc deschiderea oficială a primei ediții a Festivalului Seathre, un eveniment inițiat de actorul constănțean Tiberiu Roșu. Un Festival național de teatru pentru tineri inițiat de Trupa AICI ...

Doors Club invită constănțenii duminică, 15 mai, ora 20,30, la o seară neconvențională de jazz alături de Anamaria Maranda & EasyJazz Band: In The Mood For Jazz.Într-o formulă inedită, avându-l pe Liviu Mărculescu la trombon, Anamaria ...