WHY HIM?-DE CE EL? (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:John HamburgCu:Bryan Cranston, James FrancoGen film:ComedieDe-a lungul vacanei, Ned (Bryan Cranston), un tată iubitor, dar mult prea protectiv, merge împreună cu familia să-și viziteze fiica ...

Rogue One:A Star Wars Story -Rogue One: O poveste Star Wars (AP-12/AG) 3DAVANPREMIERARegia:Gareth EdwardsCu:Felicity Jones, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, James Earl Jones,Sam ClaflinGen film:Acțiune,Aventuri,SFDurata:133 ...

THE NEON DEMON-DEMONUL DE NEON (IM-18) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Nicolas Winding RefnCu:Keanu Reeves, Jena Malone, Elle Fanning,Christina Hendricks, Abbey LeeGen film:Horror,ThrillerDurata:118 minuteJesse (Elle Fanning) este un tânăr i ...

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM-ANIMALE FANTASTICE SI UNDE LE POTI GASI (AP-12) 3D DUBLAT SI SUBTITRATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:David YatesCu:Samantha Morton, Katherine Waterston, Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin FarrellGen ...