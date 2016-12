Cetăţeneşti

PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 18.11.2016 – 24.11.2016 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM-ANIMALE FANTASTICE SI UNDE LE POTI GASI (AP-12) 3D DUBLAT SI SUBTITRATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:David YatesCu:Samantha Morton, Katherine Waterston, Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin FarrellGen ... 16 noiembrie | Cet裻ene演i |

PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 07.10.2016 – 13.10.2016 THE GIRL ON THE TRAIN-FATA DN TREN (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Tate TaylorCu:Chris Evans, Emily Blunt, Jared Leto, Laura PreponGen film:ThrillerDurata:112 minuteRomanul, ap綖ut i la noi cu titlul Fata din tren, spune povestea unei ... 6 octombrie | Cet裻ene演i |

PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 30.09.2016 - 06.10.2016 THE GIRL ON THE TRAIN-FATA DN TREN (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:Tate TaylorCu:Chris Evans, Emily Blunt, Jared Leto, Laura PreponGen film:ThrillerDurata:112 minuteRomanul, ap綖ut i la noi cu titlul Fata din tren, spune povestea unei tinere ... 29 septembrie | Cet裻ene演i |

PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 23.09.2016 – 29.09.2016 DEEPWATER HORIZON:EROI IN LARGUL MARII (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:J.C. Chandor, Peter BergCu:Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson,Kurt RussellGen film:Dram箜 explozie de proporții a avut loc 螽 20 aprilie 2010, la 1.500 m 螽 ... 22 septembrie | Cet裻ene演i |

PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 09.09.2016 – 15.09.2016 #SELFIE 69 (AP-12)2DAVANPREMIERARegia:Cristina IacobCu:Crina Semciuc, Olimpia Melinte, Flavia HojdaGen film:ComedieDurata:116 minutePrietenii buni la nevoie se cunosc dar tot atunci te 槐 螽curc. Dup o desp綖ire hardcore, Roxi, Yasmine ... 8 septembrie | Cet裻ene演i |

PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 02.09.2016 – 08.09.2016 SULLY-SULLY:MIRACOLUL DE PE RAUL HUDSON (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Clint EastwoodCu:Tom Hanks, Laura Linney, Autumn Reeser,Aaron EckhartGen film:Biografic,DramaFilmul biografic produs 螽 format 3D de catre studiourile Warner Bros 螿 are ... 1 septembrie | Cet裻ene演i |