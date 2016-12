Gheo și Ion mergeau cu trenul de la Sibiu la Cluj. Ion rupe tăcerea și zice:- Auzi, mă Gheo, tu știi de ce ne hurducă trenu’ aista?- Nu știu, mă. Tu știi?- Apă’ hai să-ți explic: trenu’ aista are la început o locomotivă ...

Un bărbat zbura cu un balon cu aer cald și la un moment dat și-a dat seama că s-a rătăcit. A coborât până aproape de pământ și a zărit o femeie pe o pajiște. Apropiindu-se de ea, el i-a strigat:- Fii amabilă, poți să mă ajuți? Am promis ...

Trei lilieci stau de vorbă în peșteră. Unul dintre ei pleacă, se întoarce peste două ore plin de sânge și zice:- Vedeți turma aia de oi?- Da! zic ceilalți.- Praf am făcut-o!Pleacă al doilea, se întoarce peste trei ore plin de sânge și ...

Un scoțian vine acasă și îi spune nevestei:- Am economisit zece penny astăzi!- Cum așa?- Nu am luat tramvaiul, ci am fugit după el!- Vai, vai! Puteai să economisești două lire!- Cum?- Trebuia să fugi după taxi!v v v- Ai fost prinsă ...